Adam Niedzielski na poniedziałkowej konferencji powiedział, że wobec rezygnacji większości członków Rady Medycznej, zbliżamy się do końca funkcjonowania rady w tej formule. Poinformował też o przygotowaniach rządu do piątej fali epidemii koronawirusa . Minister przekazał, że resort zdrowia przewiduje w szczycie piątej fali nawet 60 tys. nowych infekcji dziennie.

W piątek trzynastu z siedemnastu członków Rady Medycznej do spraw COVID-19 przy premierze zrezygnowało z doradzania rządowi w sprawie epidemii. W oświadczeniu napisali m.in., że decyzja zapadła z uwagi na "brak wpływu rekomendacji na realne działania" i "wyczerpanie się dotychczasowej współpracy".



Szef MZ na konferencji prasowej jeszcze raz podziękował członkom Rady Medycznej za wielomiesięczny wysiłek. Zaznaczył, że namawiał ich do pozostania w radzie mimo rozbieżności. – Nie zawsze co do opinii, ale często co do możliwości wdrożenia rekomendacji pojawiających się ze strony Rady Medycznej – podkreślił Niedzielski.

Niedzielski: zostanie powołana rada ds. walki z koronawirusem, ale w zmienionej formule

Zwrócił uwagę, że "działamy w konkretnej rzeczywistości społeczno-gospodarczo-politycznej i wszystkie te wymiary również są podstawą podejmowania decyzji". – Niestety nie przekonaliśmy razem z panem premierem ekspertów do pozostania w radzie i stąd zbliżamy się do końca jej funkcjonowania w tej formule – dodał szef MZ.

Szef MZ poinformował na konferencji prasowej w poniedziałek, że przy premierze zostanie powołana nowa rada ds. walki z pandemią, która będzie charakteryzowała się nieco zmienioną formułą w stosunku do tej, z którą mieliśmy do czynienia do tej pory. – Zmiana będzie polegała przede wszystkim na poszerzeniu formuły, czyli szerszym spektrum ekspertów, którzy będą pomagali i doradzali panu premierowi, jak projektować już nie tylko walkę z pandemią, ale mamy nadzieję, że także proces wychodzenia z pandemii za kilka miesięcy – mówił Niedzielski.



Stąd też argument – jak dodał – by rada miała szerszą formułę. W skład rady – oprócz konsultantów krajowych i przedstawicieli zawodów medycznych – wejdą m.in ekonomiści i socjolodzy. Rada będzie, jak mówił, "uwzględniać nie tylko aspekty medyczne, ale też te związane z życiem gospodarczym i społecznym".

60 tys. zakażeń koronawirusem dziennie w szczycie piątej fali

Niedzielski zauważył też, że wiele osób z byłej Rady Medycznej to konsultanci krajowi, a przy MZ działa cały zespół konsultantów krajowych ds. różnych dziedzin i będą oni nadal głównym źródłem doradztwa dla ministra zdrowia.



– Pewna grupa konsultantów będzie wyciągnięta przed nawias, można tak powiedzieć, z tej ogólnej grupy konsultantów i na poziomie ministra zdrowia będzie w sposób nieformalny doradzała i pomagała w podejmowania decyzji dotyczących walki z pandemią – podkreślił.

Adam Niedzielski przedstawił też prognozy ministerstwa dotyczące piątej fali zakażeń. Resort szacuje, że w jej szczycie w połowie lutego może być 60 tys. nowych infekcji dziennie, a według ośrodka ICM, z którym współpracuje resort, od 100 do 140 tys. w połowie lutego lub na początku marca.

Minister przekazał również, że rząd przygotowuje się na walkę z piątą falą. Jednym z nowych instrumentów ma być ustawa pozwalająca na sprawdzanie paszportów covidowych w miejscu pracy. Niedzielski powiedział, że rozmawiał w tej sprawie z wicepremierem i prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, który miał zapewnić ministra, że prace nad nią będą kontynuowane. Ustawa uzyskała pozytywną opinię sejmowej komisji zdrowia i powinna zostać skierowana do drugiego czytania.

Konferencja ministra zdrowia 17.01 na żywo

- Dziś mamy w ministerstwie i posiedzenie sztabu - tak, jak zawsze - kryzysowego, ale także spotkanie ścisłego kierownictwa Ministerstwa Zdrowia, gdzie chcemy zastanowić się nad tą nową formułą. I minister Adam Niedzielski po południu wyda oświadczenie, w jakiej formie w tej chwili będziemy to kontynuować - zapowiedział w poniedziałek rano w Polsat News Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia.

Eksperci zrezygnowali ze współpracy z rządem w obliczu "wyczerpania formuły" i braku realizacji ich zaleceń od wielu miesięcy. Rządzący ostrożnie reagowali na czwartą falę pandemii, wprowadzając obostrzenia dopiero przy kilkunastu tysiącach wykrywanych przypadków koronawirusa w ciągu doby.

Minister zdrowia wyda w poniedziałek oświadczenie, w jakiej formule i z jakimi ekspertami rząd będzie współpracował w zakresie doradztwa w walce z COVID-19. Resort zdrowia nie podał informacji, o której godzinie rozpocznie się konferencja - będziemy o tym informowali na bieżąco w relacji.

