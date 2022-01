Adam Niedzielski podał najnowsze dane dotyczące liczby nowych przypadków koronawirusa w Polsce. - Mamy 30 586 nowych zakażeń. To wzrost o 90 proc. - mówił szef MZ

- Omikron stał się faktem, stanowi już ponad 20 procent wszystkich zakażeń. Sytuacja jest dramatyczna - podkreślił minister zdrowia

Szef resortu zdrowia poinformował o wprowadzeniu "nowego pakietu projektów" oraz pracy zdalnej w administracji publicznej. - Zachęcamy do niej wszystkich pracodawców - zaapelował

Gwałtowny wzrost zakażeń. "To dynamika, z którą nie mieliśmy do czynienia"

Ostatnie dane mówią o 30 586 nowych, potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem – poinformował w środę minister zdrowia Adam Niedzielski. - To jest liczba, której nie spotkaliśmy w trakcie całej czwartej fali, mówię o ostatniej fali jesiennej. Tam maksymalne wyniki dotyczące infekcji były poniżej 30 tys. – wskazał szef MZ.

Wyniki są bardzo poważne i oznaczają, że już nie tylko wkroczyliśmy w piątą falę, ale że ta fala będzie w najbliższych dniach bardzo dynamicznie się rozwijała. Ostatnie dwa dni to dynamika, z którą, można powiedzieć, nie mieliśmy do tej pory do czynienia. minister zdrowia Adam Niedzielski

- To samo miało miejsce wczoraj - wczorajszy wynik rzędu niecałych 20 tys. w stosunku do 11 tys. z tygodnia poprzedniego - to też jest praktycznie podwojenie. I dzisiaj te 30 tys. w stosunku do 16 tys. 200 w zeszłym tygodniu - to jest wzrost dokładnie o 90 proc. - stwierdził.

Podczas konferencji prasowej szef resortu zdrowia podkreślił, że "ten scenariusz, który się realizuje i który widzimy poprzez pryzmat wyniku ponad 30 tys. nowych zakażeń, jest scenariuszem bardzo niebezpiecznym". W ocenie Niedzielskiego "ta sytuacja pokazuje, jak ważnym i krytycznym zagadnieniem jest ustawa, która jest w tej chwili procedowana w Sejmie". Wyjaśnił, że "ta ustawa daje pozbawione wątpliwości podstawy do tego, aby egzekwować restrykcje, które w tej chwili mają miejsce". - Chodzi tutaj o powszechne stosowanie certyfikatu covidowego – podkreślił.

- Musimy wracać do ścisłego przestrzegania reżimu DDM, czyli stosowania przede wszystkim maseczek, zachowywania dystansu, zwiększonej częstotliwości dezynfekcji rąk - wyjaśnił. Jak zaznaczył, "sytuacja robi się trudna".

Minister zdrowia o wprowadzeniu pracy zdalnej

- W ciągu najbliższych dni zostanie przygotowane rozporządzenie epidemiczne, które obowiązek pracy zdalnej nałoży na wszystkich pracodawców publicznych w administracji, oczywiście z wyjątkiem tych zadań, które muszą być realizowane na rzecz obywateli i które muszą być realizowane w tradycyjnym modelu pracy – podkreślił Adam Niedzielski.

Zaapelował do wszystkich pracodawców w Polsce, do wszystkich osób odpowiedzialnych za organizację pracy o to, "by w miarę możliwości, na ile jest to w poszczególnych branżach możliwe, praca zdalna znowu stała się standardem".

Minister zdrowia poinformował, że w piątek 21 stycznia rząd przedstawi "pakiet projektów". - Będziemy chcieli zwiększyć powszechność testowania - zapowiedział. Jak dodał, projekty zakładają m.in. możliwość testów w każdej aptece i bezpośrednie badania zamiast teleporady w niektórych grupach wiekowych.

Konferencja ministra zdrowia 19.01 na żywo

Piąta fala koronawirusa. Resort zdrowia o przypadkach Omikronu

W Polsce potwierdzono dotąd 966 przypadków zakażenia wariantem omikron koronawirusa SARS-CoV-2 – przekazał w środę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

- Fala omikronowa pandemii jest zupełnie inna niż pozostałe fale, z którymi mieliśmy do czynienia. Na dzień dzisiejszy mamy potwierdzonych 966 przypadków w naszym kraju – podał Programie III Polskiego Radia wiceminister Kraska. Wskazał, że jest to prawie 20 proc. badanych próbek. - Widzimy, że omikron bardzo szybko zaczyna wypierać wariant delta. To było do przewidzenia, taka sama sytuacja jest w krajach Europy Zachodniej – dodał.

Na poniedziałkowej konferencji prasowej Adam Niedzielski ostrzegał, że piąta fala koronawirusa już jest w Polsce. Jako główne narzędzie walki z zakażeniami wskazał tzw. ustawę Hoca. Projekt posłów PiS zakłada możliwość sprawdzenia przez pracodawcę, czy pracownik był szczepiony przeciw COVID-19.

RadioZET.pl/PAP