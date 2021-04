Konferencja ministra zdrowia. Zmiany i regionalizacja obostrzeń po 25 kwietnia?

Konferencja ministra zdrowia 21 kwietnia

Konferencja ministra zdrowia w KPRM została zapowiedziana na środę, 21 kwietnia. Na razie nie wiadomo, o której godzinie się odbędzie. Adam Niedzielski decyzję rządu dotyczącą obostrzeń (przed i po majówce) ma ogłosić tuż po spotkaniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Obostrzenia od 26 kwietnia – luzowanie i regionalizacja?

Aktualne obostrzenia obowiązują do 25 kwietnia (oprócz tych dot. hoteli, które zostają z nami co najmniej do 3 maja). Co będzie potem? Najprawdopodobniej regionalizacja i lekkie luzowanie. Minister zdrowia takie podejście rekomenduje. - Wydaje się, że pójście w kierunku regionalizacji jest naturalną ścieżką – mówił we wtorek w programie Gość Radia ZET. Jako przykład podał Śląsk i Podkarpacie, czyli „dwa różne światy pod względem epidemicznym”.

Jeżeli faktycznie dojdzie do regionalizacji obostrzeń, w tych częściach kraju, gdzie sytuacja covidowa jest najspokojniejsza, może zostać przede wszystkim ogłoszony powrót dzieci do szkół, choć możliwe, że w grę wchodziłoby na razie tylko nauczanie hybrydowe. Na ten moment decyzja dotyczyłaby jednak najprawdopodobniej tylko klas 1-3. Starsi uczniowie szkół podstawowych i uczniowie ze szkół średnich na powrót do szkół – nawet w formie hybrydowej - musieliby jeszcze poczekać.

Nieoficjalnie mówi się, że wśród innych zmian w obostrzeniach, które rząd bierze pod uwagę, jest otwarcie salonów fryzjerskich i kosmetycznych (w pełnym reżimie sanitarnym) czy wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych. Pokrywałoby się to z wtorkową wypowiedzią ministra zdrowia w Radiu ZET, który komentując kolejność łagodzenia obostrzeń, wskazał, że w pierwszej kolejności (po szkołach) będą to właśnie fryzjerzy i branża beauty, potem markety budowlane, galerie handlowe, następnie hotele, a dopiero na samym końcu restauracje i siłownie.

Większego luzowania obostrzeń można się spodziewać – zgodnie z zapowiedzą premiera Mateusza Morawieckiego – na przełomie maja i czerwca. Również zdaniem Niedzielskiego to realny czas na znoszenie restrykcji.

Posłuchaj podcastu

RadioZET.pl