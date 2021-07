Zegar tyka i dochodzimy do punktu, w którym przyszłość jest określona przez nasze zachowanie. Jeżeli nie będziemy kontynuowali intensywnej akcji szczepień, to skazujemy się na większą liczbę zakażeń i na stosunkowo szybsze wystąpienie czwartej fali koronawirusa - podkreślił w piątek na konferencji w KPRM minister zdrowia Adam Niedzielski. Szef resortu zdrowia przestrzegł, że nie można wykluczyć lockdownu już w sierpniu. - Wszystko jest możliwe - powiedział minister zdrowia.

Czwarta fala epidemii COVID-19 w Polsce jest nieuchronna - uważa Adam Niedzielski. Minister zdrowia na konferencji prasowej w KPRM po raz kolejny zachęcił do szczepień.

Możemy powiedzieć, że zegar tyka i czas nieubłaganie idzie do przodu. To ma to znaczenie, że w tej chwili jesteśmy w sytuacji, kiedy nie zadajemy sobie już pytania, czy będziemy mieli do czynienia z czwartą falą Covidu, tylko po prostu kiedy ona nastąpi i jaka będzie jej intensywność. Adam Niedzielski, minister zdrowia

Minister przekonywał, że wszystkie analizy, którymi dysponuje rząd wskazują, że czwarta fala "będzie się rozpędzała" i jesteśmy w punkcie "przesilenia".

- Do tej pory mieliśmy komfortową sytuację zmniejszania się liczby zakażeń, mieliśmy też moment, w którym ta liczba średnia dzienna zakażeń utrzymywała się na poziomie około 80-u, ale mniej więcej od tygodnia, dwóch tygodni, mamy już do czynienia z przesileniem. Mamy do czynienia ze wzrostem - poinformował Niedzielski.

Według niego, w tej chwili dzienny, średni poziom zakażeń "dochodzi już do stu". Przyznał, że cały czas jest to "nieduża liczba, w tym sensie, że ona nie stanowi zagrożenia dla wydolności systemu opieki zdrowotnej", ale - jak zauważył - "w ujęciu tygodniowym oznacza, że te przyrosty są rzędu 20 proc. i więcej".

Zdaniem Niedzielskiego, głównym parametrem, od którego zależy sytuacja epidemiczna w najbliższych miesiącach, jest "wyszczepienie". Odnosząc się do informacji o szczepieniach w grupie osób najbardziej narażonych na ryzyko przechowywania Covidu, minister zdrowia przyznał, że "mamy ten stopień wyszczepienia stosunkowo dobry", gdyż zbliża się on do 80 proc. Ostrzegał jednak przed wariantem Delta koronawirusa, który "ma potencjał bardzo szybkiego rozprzestrzeniania się".

- Ale patrząc na to, jak rozwija się nowy wariant Delta, który jest bardziej zakaźny od tych, z którymi mieliśmy do czynienia, a pamiętajmy, jakie tempo zjawisk epidemicznych wynikało z samego wariantu Alfa, czyli z tego wariantu brytyjskiego, więc musimy się liczyć z tym, że w grupie osób, które są najbardziej mobilne, a mówię tutaj o osobach właśnie w wieku do 40-tu, do 50-u, do 60-u lat, ten wirus ma potencjał bardzo szybkiego rozprzestrzeniania się - przestrzegał Adam Niedzielski.

Pytany o obostrzenia, odpowiedział, że wprowadzanie ograniczeń zależy od intensywności przebiegu czwartej fali epidemii koronawirusa. Minister podkreślił, że każda decyzja o zaszczepieniu to zmniejszanie ryzyka tego, co będzie się działo na jesieni. Poinformował, że decyzje o obostrzeniach będą podejmowane w przypadku zagrożenia dla wydolności polskiej infrastruktury leczniczej.

- Cały czas będziemy proponowali takie instrumenty, które skłaniają do szczepień, które motywują do szczepień - dodał szef MZ. Minister odpowiedział też na pytanie o ewentualne lokalne lockdowny w sierpniu, jeśli w konkretnych miejscach będzie gwałtownie rosła liczba zakażeń. - Wszystko jest możliwe - stwierdził Niedzielski.

Minister zdrowia przekazał też, że rząd dopuści mieszanie szczepionek w przypadku wystąpienia niepożądanych odczynów. - Jeśli ktoś zastosował jeden z preparatów, po którym wystąpiły niepożądane odczyny poszczepienne, może zastosować preparat mRNA w przypadku drugiej dawki — mówił szef MZ. Dodał, że jest to "warunkowane zgłoszeniem niepożądanego odczynu poszczepiennego".

Natomiast szef KPRM i koordynator rządowego programu szczepień Michał Dworczyk stwierdził, że nie będzie kolejnych kampanii informacyjnych zachęcających do szczepień. - Przewidujemy raczej skupienie się na bardzo precyzyjnie targetowanych działaniach dotarcia do tych osób, które się nie szczepią z takich czy innych powodów - powiedział Dworczyk.

Konferencja ministra zdrowia i szefa KPRM 23 lipca na żywo

Adam Niedzielski mówił na konferencji w czwartek, że "prognozy są takie, że czwarta fala koronawirusa będzie się rozpędzała". - Jest raczej przesądzone, że się pojawi. Jej kulminacja czy przyspieszenie mogą nastąpić pod koniec wakacji – powiedział szef resortu zdrowia. Jak dodał, kluczowe są szczepienia.

W czwartek minister zdrowia zadeklarował, że do końca września szczepienia przeciw COVID-19 będą dostępne za darmo. - Zastanawiamy się, co po tym czasie. Najlepiej zaszczepić się teraz – powiedział Adam Niedzielski.

Minister zdrowia we Wrocławiu przedstawił założenia ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. - Ta ustawa zmieni filozofię działania systemu — powiedział. Dodał, że powołany zostanie fundusz kompensacyjny. Umożliwi on w uproszczony sposób dochodzenie rekompensaty. - Chcemy wprowadzić również uproszczony tryb dochodzenia odszkodowania w przypadku błędów lekarskich czy zdarzeń niepożądanych, które dotyczą pacjenta – poinformował minister.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP