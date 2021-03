Konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego odbędzie się w czwartek 25 marca

Jak zapowiedział premier Mateusz Morawiecki, zostaną na niej ogłoszone nowe obostrzenia. Możliwe jest też wprowadzenie całkowitego lockdownu

Przed nami kolejny trudny czas. Bądźmy odpowiedzialni - zgłaszajmy się na szczepienia i ograniczmy kontakty społeczne - stwierdził Morawiecki

Konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego odbędzie się czwartek. Jak donoszą media, rząd po otrzymaniu danych z ostatnich dni zastanowi się nad wprowadzeniem całkowitego lockdownu lub dodatkowych obostrzeń. Prof. Andrzej Horban poinformował, że najostrzejsze restrykcje mogłyby zacząć obowiązywać już od niedzieli. - Jeżeli już w czwartek, czy w środę zbliżymy się do granicy 30 tys. zakażeń, wyraźnie ją przekraczając, to lockdown nie będzie już tylko potencjalnym, ale realnym scenariuszem - zapowiedział w poniedziałek doradca premiera ds. COVID.

Od soboty 20 marca 2021 roku w całym kraju są zamknięte hotele, niektóre sklepy w galeriach handlowych, kina, baseny, sauny, solaria. Otwarte pozostały kościoły i biblioteki, choć może do nich wejść ograniczona liczba osób. Obostrzenia obowiązują do 9 kwietnia.

Obostrzenia, które w czwartek ma ogłosić minister zdrowia, będą obowiązywały przez cały okres świąteczny. Według nieoficjalnych informacji podanych przez WP rządzący zamkną markety budowlane i sklepy RTV/AGD. Do kościołów i sklepów mogłoby za to wejść mniej osób niż do tej pory. W innym scenariuszu, czyli całkowitym lockdownie, świątynie i wszystkie inne obiekty publiczne zostałyby zupełnie zamknięte.

- Jeśli dynamika nowych zakażeń nabierałaby tempa, to na pewno będzie reakcja – tak do ewentualnego wprowadzenia całkowitego lockdownu odniósł się rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz. Polityk dodał, że trzeba poczekać na efekty obostrzeń, które obowiązują od ostatniej soboty. Pytania o lockdown nazwał "wywieraniem presji". - Rozumiem niecierpliwość i pewne wywieranie presji, że coś się powinno w najbliższych dniach zmienić, ale poczekajmy aż te restrykcje, obostrzenia będą przynosić rezultaty – powiedział rzecznik MZ.

Koronawirus w Polsce 24 marca 2021 roku. Ponad 29 tys. nowych zakażeń

Michał Dworczyk w rozmowie z Polsatem News poinformował, że 24 marca liczba nowych przypadków zakażenia koronawirusem przekroczy 29 tys. Zdaniem ministra, podczas Wielkanocy najprawdopodobniej będą obowiązywały dodatkowe obostrzenia.

Dzień wcześniej - 23 marca - Ministerstwo Zdrowia poinformowało o ponad 16,7 tys. nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Na Covid-19 zmarło 396 najciężej chorujących pacjentów.

Najwięcej zakażeń koronawirusem zdiagnozowano w województwie mazowieckim, śląskim i wielkopolskim.

