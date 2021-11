Minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawił na poniedziałkowej konferencji prasowej alertowy pakiet nowych obostrzeń. W związku z pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa Omikron, rząd postanowił uszczelnić granice, ale także zaostrzyć restrykcje w kraju.

– Pierwszym elementem pakietu jest uszczelnienie granic. Zgodnie z rekomendacjami ECDC wydany zostanie zakaz lotów do siedmiu krajów afrykańskich – poinformował Niedzielski. Na liście państw objętych zakazem są Botswana, Eswatini (dawniej Suazi), Lesotho, Mozambik, Namibia, RPA i Zimbabwe. Osoby wracające z tych krajów będą miały wydłużoną kwarantannę do 14 dni.

Nowe obostrzenia od 1 grudnia

– Podjęliśmy decyzję o wydłużeniu kwarantanny do 14 dni dla osób, które podróżują do Polski z krajów spoza strefy Schengen. Możliwość zwolnienia ich z kwarantanny - od 8. dnia po teście PCR – dodał Niedzielski. Osoby w pełni zaszczepione preparatami uznanymi na terenie Unii Europejskiej, które przyjeżdżają do Polski, nie podlegają kwarantannie.

Rząd zdecydował się także na zmianę limitów, między innymi w instytucjach kultury, kościołach, hotelach, lokalach gastronomicznych i na weselach. Nowe regulacje będą obowiązywały od 1 do 17 grudnia.

– Po pierwsze we wszystkich tych obiektach, w których do tej pory mieliśmy limit zapełnienia 75 proc. - przypominam, że w tym limicie nie mieszczą się osoby zaszczepione - limit zostanie zmieniony, zmniejszony do 50 proc. To dotyczy gastronomi, hoteli, kultury, czyli kin, teatrów, opery, filharmonii, domów i ośrodków kultury, koncertów, widowisk cyrkowych, kościołów i obiektów sportowych, takich jak baseny, aquaparki – poinformował Niedzielski.

Zmieniony będzie limit osób na zgromadzeniach i uroczystościach, na których obecnie mogło być 150 osób - nowy limit to 100 osób. Jak wskazał minister, chodzi m.in. o wesela, komunie i dyskoteki.

Zmiana limitów w obiektach i zakaz lotów

Większe obostrzenia będą też na wydarzeniach sportowych organizowanych poza obiektami sportowymi. – Obecnie limit na tych wydarzeniach sportowych wynosi 500 osób, zmieniamy go o połowę do 250 osób – powiedział Niedzielski.

Zaostrzone restrykcje będą również m.in. w siłowniach. – Do tej pory w takich obiektach, jak siłownie, kluby, centra fitness, muzea, hazard - tam gdzie mieliśmy liczone obłożenie na metry kwadratowe i obowiązywał limit 1 osoba na 10 m2, obecnie podnosimy ten limit na 15 m2 – poinformował szef MZ.

Niedzielski wyjaśnił, że pojawienie się nowej mutacji zmieniło podejście rządu, który do tej pory mimo rosnącej liczby zachorowań utrzymywał jedynie dotychczasowe restrykcje. Przed Omikronem ostrzegał na konferencji dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH Grzegorz Juszczyk. – Potencjalne zagrożenie jest poważne. Stało się tak, bo wariant Omikron zawiera ponad 30 mutacji, co jest bardzo nietypową sytuacją – wyjaśnił.

W poniedziałkowej konferencji wziął też udział szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego Krzysztof Saczka. – We wszystkich przypadkach, w których mamy do czynienia z powrotem z krajów ryzyka, ma być przeprowadzony bardzo szczegółowy wywiad epidemiologiczny z listą kontaktów. Wszystkie próbki będą poddane sekwencjonowaniu – powiedział Saczka. Szef GIS zapowiedział też kontrole w obiektach i na imprezach objętych limitami.

Konferencja ministra zdrowia 29 listopada na żywo

Sytuacja epidemiczna w Polsce nie była tak zła od szczytu trzeciej fali, gdy dziennie umierało po kilkaset osób. Pojawienie się nowego wariantu Omikron może utrudnić walkę z pandemią. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała, że „prawdopodobieństwo potencjalnego rozprzestrzeniania się wariantu Omikron na poziomie globalnym jest bardzo wysokie”.

W związku z pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa w Europie o godz. 11 zebrał się sztab kryzysowy. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zapowiedział, że „pewne decyzje będą podjęte”. Dodał, że trwają pracę nad jak najszybszą identyfikacją ewentualnych ognisk nowej mutacji. Wiceminister podkreślił, że laboratoria, które prowadzą sekwencję wirusa, a właściwie jego genomu, "w tej chwili pełną parą pracują".

Wariant Omikron w Polsce? Rząd wprowadza nowe obostrzenia

Czy nowy wariant koronawirusa wymusi wprowadzenie dodatkowych obostrzeń? – Będziemy chcieli wprowadzić obowiązek kwarantanny dla przyjeżdżających z krajów, gdzie odnotowano mutację Omikron. Pracujemy nad pełną listą takich państw – zapowiedział w poniedziałek w Radiu Plus minister zdrowia Adam Niedzielski. Z kwarantanny ma zwalniać szczepienie lub test.

Niewykluczone, że szef resortu zdrowia swoje wystąpienie poświęci także akcji szczepień. Ministerstwo Zdrowia zdecydowało, że wyśle osobom niezaszczepionym sms-y przypominające, że mają wystawione skierowania i mogą przyjąć zastrzyk.

