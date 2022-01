Omikron i piąta fala. Będzie podział na strefy? "To jest najbardziej czarny scenariusz"

- Jeżeli mielibyśmy argumenty, że zwiększona liczba zakażeń w ostatnich dniach to zmiana trendu, wówczas będą podejmowane decyzje o kolejnych zaostrzeniach. Natomiast na tę chwilę takich decyzji nie ma – powiedział w środę szef MZ Adam Niedzielski, pytany na konferencji prasowej o obostrzenia. Odniósł się także do kwestii podziału kraju na strefy i wyjaśnił, jak będzie wyglądał czarny scenariusz piątej fali epidemii.

Adam Niedzielski w środę był pytany o ewentualne nowe obostrzenia w związku ze wzrostem zakażeń. Minister zdrowia po raz kolejny ocenił, że obecny wzrost to poświąteczna anomalia, a nie zmiana trendu. W związku z tym na razie dodatkowych restrykcji nie wprowadzono.

Adam Niedzielski o kumulacji zakażeń Omikronem w styczniu. Mówił o scenariuszach epidemii

- Jeżeli mielibyśmy argumenty, które mówią o tym, że jednak jest to zmiana trendu – a ta rzeczywistość bywa dynamiczna – to oczywiście takie decyzje o kolejnych zaostrzeniach będą podejmowane. Natomiast na tę chwilę takich decyzji nie ma – powiedział szef MZ.

Szef resortu zdrowia przypomniał, że według prognoz kumulacja zakażeń Omikronem nastąpi w Polsce pod koniec stycznia. Jak dodał, zwiększane są zapasy leków i innych materiałów wykorzystywanych w procesie leczenia, przygotowywane są także plany zwiększenia infrastruktury łóżek przeznaczonych na leczenie COVID-19. - Przygotowujemy plany dwustopniowe. Jeden z nich zakłada zwiększenie infrastruktury szpitalnej do 40 tys. łóżek. Drugi, o wiele bardziej pesymistyczny, zakłada zwiększenie tej infrastruktury do 60 tys. łóżek - poinformował Niedzielski.

Zapytany, czy w przypadku wprowadzania kolejnych obostrzeń dojdzie do podziału na strefy, dodał, że "jeżeli dojdzie do zaostrzania obostrzeń, to na pewno będą to scenariusze, które są już scenariuszami trudnymi". - W tych scenariuszach raczej nie dokonuje się różnicowania na poszczególne powiaty, tylko wprowadza się rozwiązania ogólnokrajowe i raczej w takim kierunku będziemy szli - dodał szef MZ.

Mówił również o najbardziej pesymistycznej prognozie piątej fali koronawirusa w Polsce. - Widzimy zdecydowanie większą zakaźność w krajach Europy Zachodniej, jeżeli chodzi o Omikron. Mamy prognozy, które są różnymi scenariuszami. Mamy prognozy, które mówią o tym, że będzie w Polsce odnotowywane ponad 100 tysięcy zakażeń. To jest najbardziej czarny scenariusz - podkreślił minister zdrowia.

RadioZET.pl