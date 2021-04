Konferencja prasowa ministra zdrowia. Rząd chce wprowadzić nowe obostrzenia?

Konferencja prasowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego rozpocznie się w piątek o godzinie 9:30

Minister Adam Niedzielski ma m.in. podać szczegóły dot. akcji szczepień. Póki co, nie wiemy, czy szef resortu poinformuje o zmianie obostrzeń na kolejne tygodnie

Konferencję ministra zdrowia będziemy relacjonować na żywo na RadioZET.pl

Konferencja prasowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego ma dotyczyć m.in. akcji szczepień. W czwartek szef resortu poinformował, że 1/3 ludności powyżej 60. roku życia otrzymała co najmniej pierwszą dawkę preparatu. To dokładnie 3,3 miliona osób.

Niedzielski dodał, że liczba pierwszych dawek w grupie osób powyżej 60. roku życia to ok. 3,3 mln przy liczebności grupy w granicach 10 mln. Minister zdrowia dodał, że pierwszą dawkę otrzymało 1,24 mln osób w wieku powyżej 75. roku życia, a dwie - 830 tys. osób. W grupie wiekowej 71-75 pierwszą dawkę przyjęło 800 tys. osób, a dwie - 330 tys. Z kolei w grupie osób w wieku 61-70 lat pierwszą dawkę otrzymało 1,27 mln osób, a dwie - 240 tys. osób.

Konferencja prasowa ministra zdrowia 9.04 na żywo. Będą nowe obostrzenia?

Póki co, nie wiemy, czy rząd zdecyduje się na przedłużenie lub zniesienie części restrykcji. Obostrzenia, które zostały wprowadzone na czas świąt wielkanocnych będą obowiązywały do 18 kwietnia. Rozporządzenie w tej sprawie ukazało się w Wielki Piątek.

Do 18 kwietnia obowiązują zmienione zasady dostępności basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness dla sportowców. W nowym brzmieniu rozporządzenia z tego typu miejsc będą mogli korzystać członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich oraz zawodnicy przygotowujący się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych. Sprecyzowano również, w jakich przypadkach można organizować zawody.

Nadal, do 18 kwietnia, obowiązują dotychczasowe ograniczenia w funkcjonowaniu wielu branż. Nie mogą działać wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2 000 m kw. pozostaną. Centra i galerie handlowe – tak jak obecnie – pozostaną zamknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni. W placówkach handlowych na targu lub poczcie obowiązują limity osób.

RadioZET.pl/CIR/PAP