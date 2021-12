Konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, wiceministra Sławomira Gadomskiego i dr. Marka Migdała została zapowiedziana na godzinę 11 w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Głównym tematem konferencji ma być reforma szpitalnictwa w Polsce. Możliwe jednak, że wśród poruszonych kwestii będzie też sytuacja covidowa w kraju i ewentualne działania rządu dotyczące m.in. obostrzeń czy obowiązkowych szczepień. Konferencję relacjonujemy na żywo.

Konferencja ministra zdrowia na żywo

- Jeśli sytuacja będzie się pogarszała, to restrykcje mogą zostać zaostrzone o wiele wcześniej – zapowiadał w Radiu ZET kilka godzin przed konferencją minister zdrowia, pytany o to, co będzie po 31 grudnia. Twardy lockdown? - Niczego nie można wykluczać. W tej chwili za mało wiemy nt. Omikrona i jego charakterystyki, jeśli chodzi o zakaźność i zjadliwość – dodał Adam Niedzielski.

Dopytywany o obowiązkowe szczepienia dla wszystkich dorosłych Polaków, Gość Radia ZET odpowiadał, że „wszystkie scenariusze są rozważane, ponieważ epidemia jest bardzo dynamiczna i mamy nową sytuację związaną z pojawieniem się Omikrona”. - Jeśli będziemy mieli kryzys, którego jeszcze do tej pory nie mieliśmy w takiej skali możliwości odczuć, to narzędzia będą coraz szerzej stosowane – mówił minister.

