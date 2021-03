Konferencja ministra zdrowia w sprawie obostrzeń odbędzie się w czwartek 25 marca. Zgodnie z zapowiedzią premiera Morawieckiego nowe obostrzenia zostaną ogłoszone rano

Wśród wymienianych nieoficjalnie zmian w obostrzeniach jest wprowadzenie godziny policyjnej czy ograniczenie w przemieszczeniu się. Niewykluczony jest całkowity lockdown

Musimy trzecią falę zdusić, więc będziemy wprowadzać kolejne obostrzenia, które będą obowiązywały przez dwa tygodnie - zapowiedział premier, dodając, że nowe restrykcje będą obejmować również Wielkanoc

Konferencję ws. obostrzeń będziemy transmitować na żywo na RadioZET.pl

Konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego odbędzie się czwartek. Rząd zastanawia się nad wprowadzeniem całkowitego lockdownu lub dodatkowych obostrzeń. Prof. Andrzej Horban mówił na początku tygodnia, że najostrzejsze restrykcje mogłyby zacząć obowiązywać już od niedzieli. - Jeżeli już w czwartek, czy w środę zbliżymy się do granicy 30 tys. zakażeń (a tak się stało - red.), wyraźnie ją przekraczając, to lockdown nie będzie już tylko potencjalnym, ale realnym scenariuszem - zapowiedział w poniedziałek doradca premiera ds. COVID.

Od soboty 20 marca 2021 roku w całym kraju są zamknięte hotele, niektóre sklepy w galeriach handlowych, kina, baseny, sauny, solaria. Otwarte pozostały kościoły i biblioteki, choć może do nich wejść ograniczona liczba osób. Obostrzenia obowiązują do 9 kwietnia.

Obostrzenia, które w czwartek ma ogłosić minister zdrowia, będą obowiązywały przez cały okres świąteczny. Według nieoficjalnych informacji podanych przez WP rządzący zamkną markety budowlane i sklepy RTV/AGD. Do kościołów i sklepów mogłoby za to wejść mniej osób niż do tej pory. W innym scenariuszu, czyli całkowitym lockdownie, świątynie i wszystkie inne obiekty publiczne zostałyby zupełnie zamknięte.

- Jeśli dynamika nowych zakażeń nabierałaby tempa, to na pewno będzie reakcja – tak do ewentualnego wprowadzenia całkowitego lockdownu odniósł się rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz. Polityk dodał, że trzeba poczekać na efekty obostrzeń, które obowiązują od ostatniej soboty. Pytania o lockdown nazwał "wywieraniem presji". - Rozumiem niecierpliwość i pewne wywieranie presji, że coś się powinno w najbliższych dniach zmienić, ale poczekajmy aż te restrykcje, obostrzenia będą przynosić rezultaty – powiedział rzecznik MZ.

Koronawirus w Polsce 24 marca 2021 roku. Ponad 29 tys. nowych zakażeń

Minionej doby badania potwierdziły 29 978 przypadków zakażenia koronawirusem - to najwięcej od początku pandemii. Zmarło 575 chorych - poinformowało w środę Ministerstwo Zdrowia. W sumie z powodu COVID-19 w Polsce zmarło już ponad 50 tys. osób.

Dzień wcześniej - 23 marca - Ministerstwo Zdrowia poinformowało o ponad 16,7 tys. nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Na Covid-19 zmarło 396 najciężej chorujących pacjentów.

RadioZET.pl/PAP/WP/PAB