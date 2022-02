Konferencja ministra zdrowia. Rząd planuje zmiany w obostrzeniach

Konferencja ministra zdrowia odbędzie się w środę, 9 lutego. Wcześniej zapowiedziano obrady sztabu kryzysowego. Na razie nie znamy godziny spotkania Adama Niedzielskiego z mediami. Konferencję będziemy relacjonować na żywo na RadioZET.pl.

Konferencja ministra zdrowia 9 lutego na żywo

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz przekazał w poniedziałek, że rząd planuje zmiany w walce z koronawirusem. - Chcielibyśmy w środę ogłosić decyzję o skróceniu okresu izolacji dla wszystkich obywateli, którzy chorują w naszym kraju - zapowiedział.

- Widzimy przy tej zakaźności wirusa, jak szybko wyłączane są osoby z rynku pracy, co nie pozostaje bez wpływu na gospodarkę naszego kraju. Te decyzje jeszcze dziś, góra do jutra powinny zapaść. (Odbędzie się) Sztab kryzysowy w Ministerstwie Zdrowia i w środę chcemy państwu to zakomunikować - poinformował.

Pytany o całkowite zniesienie restrykcji Andrusiewicz odpowiedział, że "obserwujemy to, co się dzieje w innych państwach". - Na pewno jest ta perspektywa czasu, którą sobie wyznaczamy, gdzie tę decyzję i u nas będzie trzeba podjąć. Na sztabach kryzysowych cały czas rozmawiamy o tej perspektywie trwania tej epidemii, tego piku, z którego wydaje się, że zaczynamy schodzić - tłumaczył.

