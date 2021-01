W poniedziałek resort zdrowia poinformował o 4432 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ok. 10:30 będziemy znać dzisiejsze dane. Od teraz rząd podawać będzie także informacje o zaszczepionych osobach

Na godz. 9:30 zaplanowana jest konferencja prasowa z udziałem ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Dotyczyć ona będzie kontroli NFZ na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Przypomnijmy, że kontrola ma związek z aferą, która wybuchła po tym, jak w mediach pojawiły się informacje o znanych osobach, które zaszczepiły się poza kolejnością

Od dziś zniesiony zostaje przepis, wedle którego nieletni nie mogli w godz. 8-16 przebywać na wolnym powietrzu poza miejscem zamieszkania

Koronawirus w Polsce. W poniedziałek resort zdrowia poinformował o 4432 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ok. 10:30 będziemy znać dzisiejsze dane. Jak zapowiedział szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk, od teraz rząd podawać będzie także informacje o zaszczepionych osobach. Do niedzieli do godz. 18 liczba ta wyniosła 50 391.

Od dziś nie obowiązuje już przepis, wedle którego nieletni nie mogli w godz. 8-16 przebywać na wolnym powietrzu poza miejscem zamieszkania. Taka informacja padła w poniedziałek z ust ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

Szczepienia poza kolejnością? Jest kontrola NFZ

W poniedziałek w jednostkach związanych z WUM rozpoczęła się szczegółowa kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia. Miała ona związek z informacjami, że na WUM zaszczepiono poza kolejnością wynikającą z Narodowej Strategii Szczepień znane osoby. O zaszczepieniu informował w ostatnich dniach m.in. były premier, a obecnie europoseł SLD Leszek Miller.

Zaszczepieni zostali też m.in. aktorzy: Krystyna Janda, Maria Seweryn i Wiktor Zborowski, satyryk Krzysztof Materna, dyrektor programowy TVN Edward Miszczak oraz aktor, piosenkarz Michał Bajor i inni. Pełna lista 18 osób zaszczepionych poza kolejnością nie została upubliczniona.

Konferencja ministra zdrowia na żywo

Na godz. 9:30 została zaplanowana konferencja ministra zdrowia. Adam Niedzielski podsumuje pierwszy dzień kontroli przedstawicieli NFZ. - To co mogę w tej chwili, na tym etapie powiedzieć, to, że na pewno doszło do złamania zasad dystrybucji szczepionek, jeżeli chodzi o zasady przydzielania ich do poszczególnych grup zgodnie z Narodową Strategia Szczepień. W związku z tym w tym zakresie jest jasny materiał, który został zebrany przez kontrolerów NFZ wczoraj, który mówi wprost, że te zasady zostały złamane - mówił w rozmowie z TVP Info rzecznik rządu Piotr Müller.

II tura wyborów do Senatu w Georgii

W amerykańskim stanie Georgia odbędzie się II tura wyborów do Senatu. W dwóch pojedynkach zmierzą się obecni senatorowie Republikanów oraz kandydaci Demokratów. Stawką tych wyborów jest kontrola nad Senatem USA. Demokraci - aby ją zyskać i usprawnić rządy prezydenta-elekta Joe Bidena - muszą zdobyć obydwa mandaty.

