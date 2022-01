Obowiązkowa praca zdalna, testy w każdej aptece. "Przedstawimy pakiet projektów"

Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał na konferencji prasowej nowe statystyki dotyczące zakażeń koronawirusem w Polsce. - Wyniki są bardzo poważne i oznaczają, że już nie tylko wkroczyliśmy w piątą falę, ale że ta fala będzie w najbliższych dniach bardzo dynamicznie się rozwijała. Ostatnie dwa dni to dynamika, z którą można powiedzieć nie mieliśmy do tej pory do czynienia - podkreślił.

Niedzielski powiedział, że "w przyszłym tygodniu możemy mieć do czynienia z poziomami zakażeń nawet powyżej 50 tys.". - Jest to sytuacja, która stanowi ogromne ryzyko dla wydolności systemu opieki zdrowotnej – ocenił.

Piąta fala koronawirusa. Minister zapowiada nowe obostrzenia

Czy wejście w piątą falę i wzrost zakażeń oznacza wprowadzenie nowych, bardziej restrykcyjnych obostrzeń? Minister zdrowia zapowiedział, że w piątek 21 stycznia rząd przedstawi pakiet projektów. - Zakładają m.in. możliwość testów w każdej aptece i bezpośrednie badania zamiast teleporady w niektórych grupach wiekowych - wyliczył.

- Wprowadzimy obowiązkową pracę zdalną w administracji. W najbliższych dniach będzie odpowiednie rozporządzenie - powiedział minister. - Będziemy apelować do wszystkich pracodawców, którzy mają możliwość wdrożyć bez przeszkód pracę zdalną, aby to zrobili - dodał.

