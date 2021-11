Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Grzegorz Cessak zapowiedział, że EMA podejmie w czwartek decyzję ws. rekomendacji dopuszczenia szczepionki do obrotu w grupie wiekowej 5-11 lat. Zwrócił uwagę, że coraz więcej dzieci choruje na COVID-19.

Minister zdrowia Adam Niedzielski i prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Grzegorz Cessak wzięli udział w konferencji prasowej dotyczącej bieżącej sytuacji epidemicznej oraz szczepień przeciw COVID-19 dzieci w wieku 5-11 lat. – Jesteśmy w przeddzień podjęcia bardzo ważnej decyzji dotyczącej szczepienia dzieci. Jutro taka decyzja będzie podejmowana przez Europejską Agencję do spraw Leków – zapowiedział w środę Niedzielski.

Minister wyjaśnił, że w związku z tym resort chce przedstawić szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa szczepienia. – Mamy już dużo tych szczepień wykonanych i warto powiedzieć, jak przebiega akcja szczepień w grupie wiekowej powyżej 12 roku życia – mówił minister.

Konferencja ministra zdrowia ws. koronawirusa

Grzegorz Cessak zwrócił uwagę, że poprzednie fale „były łaskawe” dla najmłodszych. – Patrząc na dane z USA, które wyprzedzają falę w Europie widać, że wirus uderza w najmłodszych – zaznaczył Cessak. – W grupie wiekowej 12-17 lat mamy 1,6 miliona dzieci i młodzieży zaszczepionych – podał.

– Budzi nasz niepokój wzrastająca liczba zakażeń i hospitalizacji tych najmłodszych, także tych w przedziale wiekowym 5-11 lat – stwierdził prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. – Dane, które posiadamy w Polsce, pokazują, że od początku pandemii do 14 listopada mieliśmy 17 877 hospitalizowanych dzieci, a w okresie dwutygodniowym notuje się blisko 450 hospitalizacji.

Przekazał, że do tej pory niepożądane odczyny poszczepienne (NOP) zgłoszone do Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynosiły 0,02 proc. w stosunku do wszystkich zaszczepionych dzieci i młodzieży w wieku 12-17 lat. Zgłoszone NOP-y miały na ogół charakter łagodny i przejściowy (np. gorączka, bóle mięśniowe, ból ramienia czy osłabienie).

– Najpoważniejsze z nich to reakcje anafilaktyczne, które wystąpiły w przypadku 0,0002 proc. zaszczepionych dzieci (łącznie trzy zgłoszenia), reakcje neurologiczne 0,0036 proc. (około 58 zgłoszeń) i drgawki 0,0008 proc. (13 zgłoszeń) – wymieniał. Cessak podkreślił, że dane na temat szczepień dzieci są nieustannie zbierane i analizowane w Europie. – Mam nadzieję, że dane uspokoją tych rodziców, którzy wciąż żywią obawy przed szczepieniem dzieci i młodzieży – mówił Cessak.

Szczepionka przeciw COVID-19 dla dzieci w wieku 5-11 lat

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych zapowiedział, że EMA podejmie w czwartek decyzję ws. rekomendacji dopuszczenia szczepionki do obrotu w grupie wiekowej 5-11 lat. Następnie zostanie to przedstawione Komisji Europejskiej. – Działania są podejmowane w koordynacji z Europejskim Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób, czyli ECDC – wyjaśnił.

ECDC wskazało, że w trakcie czwartej fali obserwujemy coraz więcej przypadków zachorowań i hospitalizacji dzieci. Dane z kilkunastu krajów mówią, że na każde tysiąc hospitalizowanych dzieci w wieku od 5 do 11 lat mamy 87 przyjęć na oddział intensywnej opieki medycznej. – Zdecydowana większość dzieci hospitalizowanych w Unii Europejskiej nie miała chorób współistniejących przewlekłych (78 proc.) – poinformował Cessak.

W czasie badań klinicznych, które są elementem oceny, na podstawie której zostanie podjęta decyzja, w pierwszej fazie zgłoszono tylko jedno działanie niepożądane. – To była wysoka gorączka (39,7 st. C) u 10-letniego uczestnika. Była ona krótkotrwała i ustąpiła następnego dnia. W fazie drugiej i trzeciej nie zgłoszono w ogóle działań niepożądanych. – Widzimy, że w tej grupie stosunek korzyści do ryzyka jest jeszcze większy (niż w grupie 12-17 lat – red.), bo tych przypadków jest znacznie mniej – przekazał Cessak.

W badaniach wzięło udział ponad 2,3 tys. dzieci od 5 do 11 lat. – Nie widzimy żadnych nowych zagrożeń dotyczących populacji dzieci w przedziale wieku 5-11 lat – stwierdził.

Badania szczepionki Pfizer dla dzieci w przedziale wiekowym 5-11 lat przeprowadzono w ponad 90 ośrodkach, w tym w Polsce. Szczepionka dla dzieci jest dedykowana, a więc jest w mniejszej dawce niż u dorosłych (10 mg, a u osób dorosłych 30 mg). Dawki podaje się w odstępie 21 dni. Jej skuteczność wyniosła 90,7 proc. Do połowy grudnia do Polski trafi ponad milion dawek tej szczepionki.

RadioZET.pl