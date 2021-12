Minister zdrowia ogłosił nowe obostrzenia w walce z koronawirusem. - Utrzymanie się wysokiej liczby zakażeń, przy dodatkowym ryzyku w postaci pojawienia się wariantu Omikron, wymaga podjęcia stanowczych działań – stwierdził we wtorek szef MZ. Konferencję Adama Niedzielskiego relacjonowaliśmy na żywo.

Konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego dotyczyła drugiego zestawu obostrzeń w związku z nadchodzącymi świętami. Szef MZ podkreślił, że średni poziom zakażeń to obecnie ok. 23 tys. - Ten poziom - codziennie 23 tys. nowych zakażeń, zainfekowanych osób - utrzymuje się już od półtora tygodnia. To sytuacja bardzo niepokojąca, tym bardziej że w ostatnich tygodniach, czy dniach, są informacje o pojawieniu się nowego ryzyka w postaci mutacji Omikron – zaznaczył minister zdrowia.

Minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawi drugi zestaw nowych obostrzeń w związku z pojawieniem się wariantu Omikron koronawirusa. Konferencja prasowa w tej sprawie odbędzie się 7 grudnia o godz. 13 - dowiedział się "Super Express".

Premier zaznaczył, że nowe obostrzenia będą wiązały się “z sytuacją świąteczną” i będą odpowiedzią na mutację Omikron. - Stan spraw przedstawia się niedobrze, można powiedzieć, że bardzo niedobrze. Jest bardzo dużo zgonów, to są zgony przede wszystkim wśród osób niezaszczepionych - zaznaczył Morawiecki.

Niewykluczone, że na konferencji zostanie poruszona kwestia obowiązkowych szczepień przeciw COVID-19. Premier zapowiedział "wzmocnienie mechanizmów szczepienia i ich obowiązkowości w niektórych zawodach". Wcześniej szef Rządowego Centrum Analiz Norbert Maliszewski zasugerował, że Omikron może wymusić obowiązek szczepień. Dodał, że rząd jest blisko podjęcia decyzji - zgodnie z rekomendacjami Rady Medycznej przy premierze - dotyczącej wprowadzenia obowiązkowych szczepień dla zawodów medycznych, nauczycieli i służb.

Niektóre zmiany w obostrzeniach mogą dotyczyć wyłącznie osób niezaszczepionych. - Będziemy również dyskutować o wzmocnieniu zaostrzeń w niektórych miejscach, dla osób niezaszczepionych, aby odpowiedzieć na tę odmianę wirusa Omikron, który pewnie już jest w Polsce - poinformował Morawiecki.

Z kolei wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski powiedział w piątek, że wprowadzone na początku grudnia obostrzenia pandemiczne mają charakter przejściowy. - W ciągu następnych dwóch tygodni zdecydujemy, czy będą kolejne obostrzenia - zaznaczył wiceminister.

Od 1 grudnia w Polsce obowiązują obostrzenia w związku z pojawieniem się wariantu Omikron. Bardziej restrykcyjne limity maksymalnej liczby osób obowiązują m.in. w kinach, teatrach, kościołach czy obiektach sportowych. Osoby przybywające spoza strefy Schengen są objęte 14-dniową kwarantanną. Obowiązuje także zakaz lotów do siedmiu krajów południowoafrykańskich. Są to: RPA, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambik, Namibia i Eswatini (dawniej Suazi).

