Konferencja ministra zdrowia ws. obostrzeń. Rząd ogłosi kolejne luzowanie

Kiedy konferencja ministra zdrowia ws. obostrzeń?

Konferencja ministra zdrowia 2 czerwca ma rozwiać wątpliwości dot. obostrzeń na czerwiec. Szef MZ Adam Niedzielski przedstawi zmiany w restrykcjach obowiązujące do 26 czerwca. Kilka dni później, w poniedziałek, ma się odbyć kolejna konferencja prasowa, na której prawdopodobnie premier Mateusz Morawiecki przedstawi konkretny plan dot. luzowania obostrzeń na całe wakacje 2021. Transmisja na żywo ze środowej konferencji będzie dostępna na RadioZET.pl.

Obostrzenia po 5 czerwca. Jakie będzie luzowanie przed wakacjami 2021?

- W najbliższym okresie myślimy o kosmetycznych zmianach - zapowiedział podczas konferencji prasowej we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak mówił, konkretniejsze zmiany zostaną przedstawione prawdopodobnie w poniedziałek przez premiera Mateusza Morawieckiego. Konferencja 7 czerwca miałaby dotyczyć "dłuższego planu" znoszenia obostrzeń - do końca wakacji 2021.

Pytany o plany luzowania obostrzeń, w tym dotyczących zgromadzeń i protestów spontanicznych, minister zdrowia poinformował, że podczas środowej konferencji prasowej zostaną przedstawione "dalsze kroki luzujące". - To będzie taka informacja, która będzie przekazana najpierw w perspektywie tego, co się będzie działo do 26 czerwca, czyli do początku wakacji - mówił. Odpowiadając na jedno z pytań dziennikarzy, potwierdził, że "zgromadzenia są jednym z takich obszarów, co do których jutro prawdopodobnie zostanie podjęta decyzja o zwiększeniu limitów z tym związanych".

- Jeżeli chodzi o ten najbliższy okres, to nie należy się spodziewać dużego luzowania. W tej chwili poziom liberalizacji obostrzeń w Polsce jest bardzo wysoki na tle Europy. Myślimy o kosmetycznych zmianach, ale jutro na konferencji, na briefingu przedstawię szczegóły - zapowiedział Niedzielski.

RadioZET.pl