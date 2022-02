Likwidacja kwarantanny z kontaktu. Minister zdrowia ogłosił zmiany

Konferencja ministrów zdrowia i edukacji dotyczyła najnowszych zmian w rządowej strategii walki z piątą falą koronawirusa. Tylko w środę odnotowano 46 872 nowych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i 310 zgonów, do których przyczynił się COVID-19.

- Apogeum piątej fali jest już za nami - oświadczył Adam Niedzielski. Dodał, że w lutym wyczerpie się krytyczne wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia, a w marcu prawdopodobnie zostaną złagodzone restrykcje epidemiczne. Wtorek był pierwszym dniem w piątej fali, kiedy odnotowano spadek liczby hospitalizacji.

Konferencja ministra zdrowia. Decyzje ws. izolacji i zmniejszenia liczby łóżek covidowych

Niedzielski przekazał, że średni czas hospitalizacji pacjentów z COVID-19 wynosi ok. 7 dni i znacznie spadł w porównaniu do danych z czwartą falą koronawirusa. Minister zdrowia zdecydował o ograniczeniu liczby łóżek covdowych w szpitalach z 30 do 25 tys. Zdaniem Niedzielskiego "to pierwszy krok do powrotu do normalności".

Druga decyzja dotyczy zasad związanych z izolacją i kwarantanną. Zdaniem ministra zdrowia ten system był mało wydajny i niespójny. Od 15 lutego będzie 7-dniowa izolacja. Od tego samego dnia będzie naliczana kwarantanna tylko w okresie izolacji członka rodziny. Jak ktoś zacznie chorować, to zaczyna się kwarantanna dla reszty domowników. Zostaje również zlikwidowana kwarantanna z kontaktu, czyli po wskazaniu na podstawie wywiadu lekarskiego. 10 lutego resort zdrowia wyśle SMS-a do wszystkich osób, które znajdują się na kwarantannie z kontaktu.

Już w środowym wywiadzie dla "Fakt" minister zdrowia Adam Niedzielski podał, że planowane jest skrócenie izolacji do siedmiu dni i porównywalne do niej ograniczenie kwarantanny, która w przypadku współdomowników zaczynałaby się i kończyła równolegle.

- Choroba i zakażenie pojawiają się szybciej, są krótsze i mniej dotkliwe. Chcemy więc skrócić izolację do siedmiu dni i porównywalnie do izolacji ograniczyć kwarantannę, która w przypadku współdomowników zaczynałaby się i kończyła równolegle. Jesteśmy w trakcie podejmowania decyzji o możliwej rezygnacji z kwarantanny z kontaktu, czyli wywiadu epidemiologicznego - mówił niedzielski w wywiadzie dla "Faktu".

Dodał, że kierowany przez niego resort będzie podejmował decyzję o zmniejszaniu infrastruktury szpitalnej, która służy do walki z COVID-19. - Potem krok po kroku będziemy wycofywać się z kolejnych obostrzeń. Jeśli to tempo spadku zakażeń będzie się utrzymywać, to marzec jest bardzo realną perspektywą znoszenia restrykcji - tłumaczył. W ciągu ostatniej dobry do dyspozycji pacjentów covidowych było 30 882 łóżek w szpitalach.

RadioZET.pl/PAP