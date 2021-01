- Osoby, które zostały zaszczepione poza kolejnością, zostały zarejestrowane jako personel niemedyczny pracujący w szpitalu. Doszło do złamania zasad Narodowego Programu Szczepień - przekazał na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Zapraszamy na relację na żywo z całego dnia na RadioZET.pl.

We wtorek resort zdrowia poinformował o 7624 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem oraz 341 ofiarach śmiertelnych. Od teraz rząd podawać będzie także informacje o zaszczepionych osobach - na razie wiadomo, że zaszczepiło się 85 tys. osób

Minister zdrowia podsumował pierwszy dzień kontroli NFZ w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. K ontrola ma związek z aferą, która wybuchła po tym, jak w mediach pojawiły się informacje o znanych osobach, które zaszczepiły się poza kolejnością. - Z całą pewnością doszło do złamania zasad Narodowego Programu Szczepień - stwierdził Adam Niedzielski

- Osoby, które zostały zaszczepione poza kolejnością zostały zarejestrowane jako personel niemedyczny pracujący w szpitalu - przyznał szef resortu zdrowia. Dodał, że nie było żadnej akcji promocyjnej.

Jak przekazał minister, nieprawidłowości, które wykazała kontrola, mogą kosztować Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM co najmniej 250 tys. złotych

Koronawirus w Polsce. We wtorek resort zdrowia poinformował o 7624 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem oraz o 341 ofiarach śmiertelnych. Jak zapowiedział szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk, od teraz rząd podawać będzie także informacje o zaszczepionych osobach. Do poniedziałku do godz. wieczora liczba ta wyniosła 85 tys.

Szczepienia poza kolejnością? Jest kontrola NFZ

W poniedziałek w jednostkach związanych z WUM rozpoczęła się szczegółowa kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia. Miała ona związek z informacjami, że na WUM zaszczepiono poza kolejnością wynikającą z Narodowej Strategii Szczepień znane osoby. O zaszczepieniu informował w ostatnich dniach m.in. były premier, a obecnie europoseł SLD Leszek Miller.

Zaszczepieni zostali też m.in. aktorzy: Krystyna Janda, Maria Seweryn i Wiktor Zborowski, satyryk Krzysztof Materna, dyrektor programowy TVN Edward Miszczak oraz aktor, piosenkarz Michał Bajor i inni. Pełna lista 18 osób zaszczepionych poza kolejnością nie została upubliczniona.

Konferencja ministra zdrowia

O godz. 9:30 odbyła się konferencja ministra zdrowia. Adam Niedzielski podsumował pierwszy dzień kontroli przedstawicieli NFZ. - Z całą pewnością możemy stwierdzić, że doszło do celowego złamania zasad Narodowego Programu Szczepień - powiedział, zdradzając, że "osoby, które zostały zaszczepione poza kolejnością zostały zarejestrowane jako personel niemedyczny pracujący w szpitalu".

Niedzielski przekazał również, że Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, a więc placówka, która pod auspicjami WUM przeprowadzała szczepienia, musi się liczyć z karą przynajmniej 250 tys. zł. Dodał, że sprawa szczepień poza kolejnością ma również wymiar etyczny "związany z promowaniem postawy nieuzasadnionego preferowania osób, wyznaczania grup uprzywilejowanych niezgodnie z pewną umową społeczną".

- W trakcie kontroli nie znaleźliśmy żadnej umowy, deklaracji czy informacji mówiącej o przeprowadzeniu akcji promocyjnej przez Warszawski Uniwersytet Medyczny - powiedział Niedzielski. - Będziemy chcieli zbadać ten wątek oddzielną kontrolą - podkreślił.

II tura wyborów do Senatu w Georgii

W amerykańskim stanie Georgia odbędzie się II tura wyborów do Senatu. W dwóch pojedynkach zmierzą się obecni senatorowie Republikanów oraz kandydaci Demokratów. Stawką tych wyborów jest kontrola nad Senatem USA. Demokraci - aby ją zyskać i usprawnić rządy prezydenta-elekta Joe Bidena - muszą zdobyć obydwa mandaty.

