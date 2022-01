Nauka zdalna zostanie przedłużona po 9 stycznia? Rząd podjął decyzję

Nauka zdalna została wprowadzona od 20 grudnia do 9 stycznia. Zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. W środę Adam Niedzielski ogłosił, że na razie nowych obostrzeń nie będzie. Oznacza to, że powrót do szkół nastąpi zgodnie z planem, czyli 10 stycznia.

Konferencja prasowa ministra zdrowia 5 stycznia dotyczyła m.in. opieki przedszpitalnej dla pacjentów z COVID-19. Ekspertów niepokoi szczególnie wizja piątej fali, która według najnowszych danych ma się rozpocząć pod koniec stycznia. Główną rolę odegra w niej prawdopodobnie wariant Omikron, który szerzy się dużo szybciej niż Delta.

Nauka zdalna. Po 9 stycznia dzieci wracają do szkół

- Na tę chwilę nie planujemy wprowadzania obostrzeń - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak wyjaśnił, wzrost zakażeń to przejściowa sytuacja spowodowana m.in. okresem świątecznym i wzrostem liczby wykonywanych testów. Tym samym nie będzie przedłużenia nauki zdalnej po 9 stycznia. Jak dodał szef MZ, nawet jeśli po powrocie do szkół dojdzie do eskalacji zakażeń, to przerwa w postaci ferii zadziała jak kwarantanna.

Zarówno MEiN, jak i resort zdrowia w ostatnich tygodniach utrzymywały, że powrót do szkół 10 stycznia jest niezagrożony. Jednocześnie dodawano, że scenariusz może pokrzyżować zwiększająca się liczba zakażeń Omikronem.

- Dziś szansa na to, że dzieci wrócą do szkoły, jest większa, niż na to, że do szkoły nie wrócą - mówił we wtorek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Nie wykluczył jednak, że sytuacja jest dynamiczna i uzależniona od danych epidemicznych.

- Na dziś żadnych zmian nie wprowadzamy - powiedział. Zastrzegł jednak, że resort każdego dnia obserwuje dynamikę zakażeń. - A więc jutro sytuacja może się zmienić - przyznał.

