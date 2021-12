Będą nowe obostrzenia? "Jeśli Omikron się rozwinie, będzie przestrzeń do takich decyzji"

Minister zdrowia Adam Niedzielski wraz ze swoim zastępcą zapowiedzieli reformę szpitalnictwa, nazywaną "swoistą konstytucją". Ma ona poprawić zasady funkcjonowania szpitalnictwa w Polsce, koordynację polskich placówek medycznych, ich restrukturyzacji, a także zasady tego jak szpitalnictwo w Polsce będzie modernizowane

Niedzielski zapowiedział też, że 10 stycznia to "najbardziej prawdopodobny scenariusz", jeśli chodzi o powrót dzieci i młodzieży do nauki stacjonarnej

- Jeśli jednak nastąpi przyśpieszenie epidemiczne, będziemy musieli podejmować bardziej krytyczne decyzje - zaznaczył minister. Podobnie wypowiedział się ws. ew. obostrzeń covidowych

Jak zapowiedział szef MZ, od 1 marca będzie realizowany obowiązek szczepień przeciw COVID-19 wśród medyków. - W następnej kolejności myślimy o służbach mundurowych czy nauczycielach - stwierdził

Konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, wiceministra Sławomira Gadomskiego i dr. Marka Migdała odbyła się w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Głównym tematem konferencji była reforma szpitalnictwa w Polsce. Wśród kwestii, o które pytali dziennikarze, była też sytuacja covidowa w kraju i ewentualne działania rządu dotyczące m.in. obostrzeń czy obowiązkowych szczepień.

Konferencja ministra zdrowia. Co z powrotem do szkół i obostrzeniami?

Adam Niedzielski wraz ze swoim zastępcą zapowiedzieli reformę szpitalnictwa, którą nazwali "swoistą konstytucją szpitalnictwa". Ma ona poprawić zasady funkcjonowania szpitalnictwa w Polsce, koordynację polskich placówek medycznych, ich restrukturyzacji, a także zasady tego jak szpitalnictwo w Polsce będzie modernizowane. Ogłoszono, że powstanie także Agencja Rozwoju Szpitalnictwa, odpowiedzialna m.in. za nadzór właścicielski.

Niedzielski był jednak pytany przez dziennikarzy przede wszystkim o kwestie epidemiczne. W temacie powrotu do szkół 10 stycznia odparł: - Chciałbym powiedzieć, ze 100-procentową pewnością, że tak będzie i to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz, ale my cały czas bardzo uważnie obserwujemy, co się dzieje, jeśli chodzi o rozwój infekcji związanych z Omikronem.

Nasze prognozy, które widzimy na modelach, czy na prognozach eksperckich, mówią o tym, że ewentualne przesilenie, czyli ta sytuacja, w której zacznie już na masową skalę pojawiać się Omikron i będzie również dominował, jeśli chodzi o strukturę nowych zakażeń, mówią o tym, że zacznie się tak dziać pod koniec stycznia Adam Niedzielski

- Jeżeli ten scenariusz byłby realizowany, tak jak zakładamy, że ewentualne przesilenie może pojawić się w styczniu, to dzieci raczej do szkoły wrócą na ten krótki czas, bo czekają nas ferie. Natomiast jeśli byśmy widzieli, że przyśpieszenie epidemiczne ma miejsce wcześniej, będziemy niestety musieli podejmować bardziej krytyczne decyzje - podkreślił Niedzielski.

Minister zadeklarował też, że w najbliższym czasie raczej nie należy spodziewać się zaostrzenia restrykcji covidowych. - Sytuacja jest zależna od stanu epidemicznego. Jeśli w najbliższym czasie będzie trend spadkowy, także w przypadku obciążenia infrastruktury szpitalnej, to żadnych drastycznych decyzji nie podejmiemy. Jeśli jednak Omikron będzie się rozwijał, to oczywiście będzie przestrzeń dla takich decyzji - oznajmił Niedzielski.

Jak zapowiedział szef MZ, od 1 marca będzie również realizowany obowiązek szczepień przeciw COVID-19 wśród medyków. - W następnej kolejności myślimy o służbach mundurowych czy nauczycielach - stwierdził.

