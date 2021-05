Dziś odbędzie się konferencja prasowa Michała Dworczyka, na której będzie on mówił o szczegółach akcji zachęcającej do szczepień. Spotkanie z dziennikarzami rozpocznie się o 14. Transmisja i relacja na żywo na radiozet.pl.

Konferencja prasowa Michała Dworczyka ma dotyczyć akcji zachęcającej do szczepień. Na spotkaniu z dziennikarzami zostanie przedstawiony "cały zestaw działań i programów, które będą realizowane wspólnie z samorządami", aby zwiększyć zainteresowanie szczepieniami przeciw Covid-19. W konferencji wezmą udział również minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg oraz sekretarza stanu, pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Młodzieżowej Piotr Mazurek.

Zdaniem szefa KPRM przygotowywane programy spowodują wzrost zapisów na szczepienia zwłaszcza w tych grupach, które są najbardziej narażone na trudny przebieg Covid-19, czyli u osób powyżej 60 lat.

Konferencja prasowa 25 maja - transmisja na żywo. Rząd ogłosi zachęty do szczepień

Samorządy niektórych miast, np. Warszawy, Krakowa czy Łodzi, jak już informowało Radio ZET, chcą zorganizować loterie, które mają zachęcać do szczepień. Wzorem mogą tu być loterie organizowane w USA. Michał Dworczyk podkreślał w rozmowie z reporterem Radia ZET Jackiem Czarneckim, że rząd "musi szukać różnych, niestandardowych pomysłów, aby zachęcić Polaków do szczepień''.

Szef Kancelarii Premiera wyraził nadzieję, że ważną zachętą do szczepienia się może stać się tzw. paszport covidowy. Ma on obowiązywać w UE od 1 lipca. - Myślę, że wielu osobom, które planują wyjazdy zagraniczne np. na wakacje, certyfikat covidowy pomoże w szybkim załatwieniu wyjazdowych formalności. Więc, być może, dla części osób to będzie dodatkowy argument za tym, żeby jak najszybciej zaszczepić się - mówił w Radiu ZET szef KPRM.

Szczepienia przeciw Covid-19 w Polsce

W Polsce wykonano dotąd 17 866 586 szczepień przeciw Covid-19. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i Astra Zeneka lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest 5,6 mln osób.

Od 27 grudnia 2020 roku, gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw Covid-19, zutylizowano 16 055 dawek. Zgłoszono 9155 niepożądanych odczynów poszczepiennych. Łącznie do Polski dostarczono dotąd 18 920 620 dawek.

Polscy pacjenci otrzymują cztery szczepionki przeciw Covid-19. Szczepionki firm Pfizer/BioNTech, Moderna i Astra Zeneka są dwudawkowe, a preparat opracowany przez Janssen Pharmaceutica NV, firmę z pionu farmaceutycznego Johnson & Johnson, wymaga podania jednej dawki.

Osoby, które przebyły chorobę wywołaną zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, mogą być zaszczepione przeciwko COVID-19 w terminie nie wcześniejszym niż 30 dni od uzyskania pozytywnego testu na obecność wirusa SARS-CoV-2.

RadioZET.pl/PAP