Minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji prasowej mówił o programie "Domowa Opieka Medyczna". - Personelowi medycznemu walczącemu z Covidem zostaną wypłacone dodatki. Do 10 grudnia dyrektorzy szpitali złożą wnioski z listami pracowników, którzy są w tę walkę zaangażowani - przekazał na konferencji prasowej. Wcześniej swoją konferencję prasową zorganizował wicepremier Jarosław Gowin. Zapowiedział, że na tarcze branżowe i finansowe państwo zarezerwowało 40 miliardów złotych. Zastrzegł, że pomoc nie trafi do firm, które nie przestrzegają obostrzeń sanitarnych.

Konferencja prasowa ministra rozwoju Jarosława Gowina ma się rozpocząć o godzinie 10. Wicepremier prawdopodobnie poruszy temat tarczy antykryzysowej i pomocy dla pracowników w dobie epidemii COVID-19.

Konferencja Jarosława Gowina 30.11 na żywo. Co ogłosi wicepremier?

W piątek wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin ocenił, że dzięki tarczy antykryzysowej przedsiębiorcy zachowali płynność finansową. "Ograniczyliśmy potencjalne trudności z finansowaniem, zatorami płatniczymi, nie dopuściliśmy do fali upadłości" - napisał.

Przypomnijmy, w czwartek premier Mateusz Morawiecki poinformował, że wkrótce rusza Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla przedsiębiorców, która przewiduje 35 mld zł na wsparcie dla mikro, małych i średnich oraz dużych firm, z niemal 40 branż dotkniętych kryzysem. Zadeklarował, że rząd będzie robić wszystko dla ratowania miejsc pracy i dla ratowania potencjału gospodarczego polskich przedsiębiorców.

Tarcza Finansowa PFR to jeden z elementów rządowej pomocy dla przedsiębiorców. W ramach m.in. Tarczy Finansowej oraz Tarczy Antykryzysowej do polskich firm trafiło ponad 154 mld zł, co umożliwiło ocalenie ok. 6 mln miejsc pracy. Dla porównania, rządowe pakiety antykryzysowe z lat 2008 - 2009 wynosiły ok. 9 mld zł.

