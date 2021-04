Nowe rozporządzenie ministra zdrowia. "Potrzebne są szczególne rozwiązania"

W piątek zostanie opublikowane rozporządzenie ministra zdrowia poszerzające dostęp dla nowych zawodów do szczepień i kwalifikacji do szczepień - zapowiedział szef KPRM Michał Dworczyk. - Szczepienia są jedyną możliwą odpowiedzią, żeby zwalczać pandemię. Potrzebne są szczególne rozwiązania i takim szczególnym rozwiązaniem jest właśnie poszerzenie zakresu uprawnień przy kwalifikacji do szczepień - tłumaczył szef MZ Adam Niedzielski.

Koronawirus jest nadal realnym zagrożeniem, sytuacja epidemiczna jest trudna. Dzisiejsze wyniki, ponad 28 tys. zakażeń i ponad 700 zgonów na to wskazują - mówił podczas konferencji prasowej w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski. - To, że widzimy spadki zachorowań, nie oznacza, że najgorsze mamy za sobą - dodał, zachęcając jednocześnie do szczepień. To właśnie szczepień dotyczyła zresztą zwołana na piątek konferencja prasowa.

Jeszcze w piątek ma zostać opublikowane rozporządzenie ministra zdrowia poszerzające dostęp dla nowych zawodów do szczepień i kwalifikacji do szczepień - zapowiedział obecny na konferencji szef KPRM Michał Dworczyk. - Jest to jeden z kroków w kierunku przyspieszania procesu szczepień, upraszczania procedur - dodał.

Rozporządzenie ws. kwalifikacji do szczepień

- O ile do tej pory kwalifikować do szczepienia mógł wyłącznie lekarz, i to była taka polska specyfika, o tyle 10 razy więcej teraz osób będzie dopuszczonych do kwalifikacji - przekazał szef KPRM. - Dołączymy w ten sposób do bardzo wielu krajów europejskich, które w taki sposób prowadzą szczepienia - dodał.

Jak mówił szef KPRM, "dzisiaj również publikujemy uproszczoną kwalifikację polegającą na tym, że kwalifikacja będzie się wyłącznie odbywała przez wypełnienie karty kwalifikacyjnej". - Jest to prosty kwestionariusz, który wypełnia pacjent, podpisując się na nim - poinformował. - Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, pacjent będzie kierowany do lekarza. W przypadku, kiedy nie ma żadnych wątpliwości, taki kwestionariusz jest wystarczającą kwalifikacją i pacjenta można zaszczepić - powiedział Dworczyk.

Konferencja ministra zdrowia 9 kwietnia

RadioZET.pl/CIR/PAP