Nauka zdalna będzie kontynuowana po 9 stycznia? Jest stanowisko ministra zdrowia

Nauka zdalna ma potrwać do 9 stycznia. Takie są ustalenia rządu, który wdrożył nauczanie zdalne w szkołach średnich i podstawowych 20 grudnia. Od 23 grudnia do 2 stycznia w placówkach edukacyjnych trwa przerwa świąteczna. Nauka z domu ma być kontynuowana także 3, 4, 5 i 7 stycznia (6 stycznia to święto Trzech Króli).

Powrót do szkół w nowym roku. Minister zdrowia na temat nauki zdalnej

Adam Niedzielski był pytany na konferencji prasowej o to, czy dzieci wrócą do nauki stacjonarnej po 9 stycznia. - Nasze prognozy, które widzimy na modelach, mówią o tym, że ewentualne przesilenie, czyli sytuacja, w której na masową skalę zacznie pojawiać się Omikron i będzie dominował, jeśli chodzi o strukturę nowych zakażeń, zacznie się pod koniec stycznia. Jeżeli ten scenariusz byłby realizowany, to dzieci raczej do szkoły wrócą na ten krótki czas, bo czekają nas ferie. Natomiast jeśli byśmy widzieli, że przyspieszenie epidemiczne ma miejsce wcześniej, wtedy będziemy musieli podejmować bardziej krytyczne decyzje - odpowiedział minister zdrowia.

Wcześniej szef MZ odniósł się do kwestii powrotu do szkół w styczniu w programie "Gość Radia ZET". - Jeśli będzie miał miejsce dalszy spadek infekcji, to dzieci wrócą do szkoły. Jeśli będziemy widzieli pogorszenie albo wyhamowanie spadkowego trendu, to być może będziemy rozważali inne decyzje – podsumował minister zdrowia.

W środę na temat nauki w szkołach mówił wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski na antenie radiowej Trójki. – W chwili obecnej na 100 proc. 10 stycznia dzieci wrócą do szkoły. Intuicja również podpowiada mi, że ta data jest w żaden sposób niezagrożona. Dzieci 10 stycznia wrócą do szkół – zapowiedział wiceszef MEiN.

RadioZET.pl/Radio ZET