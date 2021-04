Premier: w dwa miesiące możliwy przełom, pułap odporności zbiorowej

Premier Mateusz Morawiecki spodziewa się, że do końca II kwartału tego roku w Polsce uda się wykonać 23-24 miliony szczepień przeciwko COVID-19, co - jak podkreślał w piątek - oznacza, że społeczeństwo zacznie powoli nabierać odporności zbiorowej. - Z całego świata płyną informacje dobre, potwierdzające zasadność szczepień. Przygotowujemy punkty szczepień powszechnych. Będziemy mogli w ciągu dwóch miesięcy osiągnąć prawdziwy przełom - powiedział.

Mateusz Morawiecki podkreślił na konferencji prasowej, że program szczepień przyspiesza. "I rozpędzając ten program szczepień, mamy wreszcie podstawy sądzić, że do końca drugiego kwartału będzie już tyle osób zaszczepionych, że - jak mówią specjaliści - zaczniemy osiągać pułap odporności zbiorowej. Może (nastąpi to) nawet wcześniej, ale wydaje się, że do końca drugiego kwartału jest to wysoce prawdopodobne" - przekonywał.

Morawiecki: Będziemy mogli w ciągu dwóch miesięcy osiągnąć prawdziwy przełom

Premier przypomniał zarazem swe wcześniejsze deklaracje, że do końca drugiego kwartału uda się w Polsce wykonać 20 milionów szczepień. "Dziś mogę powiedzieć po ostatnich dyskusjach z Komisją Europejską, że będzie to więcej - 23 lub 24 miliony szczepień" - poinformował Morawiecki.

Według niego będzie to możliwe dzięki "presji" Polski i innych państw członkowskich. "Ta presja ma sens, bo jeszcze w drugim kwartale przyjdzie do Polski blisko 4,5 miliona dodatkowych szczepionek firmy Pfizer/BIONtech. To bardzo dobra wiadomość, bo będziemy mogli zaszczepić dużo więcej osób niż do tej pory sądziliśmy, że będzie możliwe" - zaznaczył szef rządu.

Zwrócił uwagę, że już po pierwszej dawce szczepionki znacząca liczba pacjentów nabywa odporność na zakażenie koronawirusem, a nawet jeśli dojdzie do zachorowania, jego przebieg jest łagodniejszy.

Premier: do Polski trafi dodatkowe około 4,3 mln szczepionek firmy Pfizer

Premier w czwartek poinformował, że producent szczepionki Pfizer poinformował, że od 26 kwietnia rozpocznie wysyłanie kolejnych dawek do UE. Łącznie do czerwca samej szczepionki Pfizer mamy otrzymać ponad 4 mln dawek.

Zapytany na piątkowym briefingu prasowym o szczegółowy harmonogram dostaw dodatkowych szczepionek firmy Pfizer, Morawiecki przekazał, że do Polski trafi dodatkowe około 4,3 mln szczepionek tej firmy. "W kwietniu to będzie nie więcej niż 200 tys., w maju prawdopodobnie 1,2 mln i pozostała część w czerwcu" - powiedział premier.

"Staramy się przyspieszyć tę dostawę na maj. Jest szansa, jestem w kontakcie z kierownictwem grupy Pfizer po to, żeby każdy tydzień przyspieszenia przybliżył nas do zwycięskiej walki z tą straszną, okropną epidemią. Natomiast, czy tak będzie, poczekajmy jeszcze kilka dni" - oświadczył Morawiecki.

RadioZET.pl/ Kancelaria Premiera/ PAP