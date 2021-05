Premier spieszy się promować Polski Ład. "Nie zdążył" odpowiedzieć dziennikarzom

Polski Ład to coś więcej niż program, to propozycja nowej umowy społecznej - przekonywał premier Mateusz Morawiecki przed wyjazdem w trasę, podczas której będzie promował rozwiązania Polskiego Ładu i pytał Polaków, co o tym programie myślą.

Podczas błyskawicznej konferencji przed siedzibą PiS na Nowogrodzkiej Morawiecki podkreślał, że "burza potrafi dokonać bardzo dużych zniszczeń w krótkim czasie, a potem trzeba je odbudowywać latami". - Polski Ład wyrasta z autentycznego programu solidarności, z głębokiego programu, który niesie też naszą formację, nasz obóz i tworzy konstrukcję, tworzy główne zręby naszego programu - mówił. Zdaniem premiera dzięki Polskiemu Ładowi "różnego rodzaju stare podziały, różne problemy, które mieliśmy w przeszłości, odejdą sobie w niepamięć i razem będziemy mogli skoncentrować się na budowie lepszej przyszłości".

Morawiecki rusza w trasę po Polsce, by promować Polski Ład ‧ fot. PAP/Mateusz Marek ‧ fot. PAP/Mateusz Marek

Premierowi najwyraźniej tak bardzo spieszyło się do promowania Polskiego Ładu wśród obywateli, że gdy dziennikarze usiłowali dopytać go np. o to, co program zmieni w składkach zdrowotnych, premier nie odpowiedział, odszedł.

Morawiecki rusza w Polskę

Promując Polski Ład, w poniedziałek szef rządu odwiedzi województwo lubelskie oraz podkarpackie. Złoży wizytę m.in. w Szpitalu Powiatowym w Rykach, odwiedzi miejsce budowy szlaku Via Carpatia, czy będzie promował program mieszkaniowy w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Z kolei w Rzeszowie planowane jest spotkanie szefa rządu z seniorami, a także z kandydatką PiS na prezydenta tego miasta Ewą Leniart.

Polski Ład - co warto wiedzieć?