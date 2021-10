Konferencja premiera dotyczyła rekonstrukcji rządu oraz ustaleń po spotkaniu Mateusza Morawieckiego z samorządowcami. W poniedziałek szef rządu ogłosił wyniki programu Polski Ład. Samorządy otrzymały łącznie ponad 23 mld zł. - Staramy się w sposób sprawiedliwy rozdysponować środki pomiędzy poszczególne samorządy - mówił we wtorek szef rządu.

Konferencja premiera odbyła się we wtorek w KPRM. Mateusz Morawiecki najpierw ogłosił szczegóły dotyczące rekonstrukcji rządu. Na stanowisku ministra rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorza Pudę zastąpi Henryk Kowalczyk, który zostanie także wicepremierem. Michała Kurtykę, który ze względów osobistych zdecydował o odejściu ze stanowiska ministra klimatu, zastąpi Anna Moskwa. Stanowisko ministra rozwoju i technologii obejmie Piotr Nowak. Ministrem sportu i turystyki zostanie Kamil Bortniczuk. Z kolei Grzegorz Puda zostanie ministrem funduszy i polityki regionalnej.

Mateusz Morawiecki o rekonstrukcji rządu i środkach dla samorządów

Następnie, po spotkaniu z samorządowcami dotyczącym Polskiego Ładu, premier przypomniał, że samorządy otrzymały łącznie ponad 23 mld zł. - Chcemy zaznaczyć, że pragnienia mieszkańców zaczynające się od słów: "mieszkańcy czekają na", np. remont drogi, obwodnicę - w końcu stały się marzeniem zrealizowanym - podkreślił szef rządu. Głos zabrali także prezydenci miast.

W poniedziałek w Otwocku 30 prezydentów polskich miast powołało Stowarzyszenie Prezydentów Miast Polskich - Praca, Rozwój, Odpowiedzialność. Jego celem jest m.in. rozbudowywanie platformy o dialogu pomiędzy rządem a samorządem, kształtowanie wspólnej i spójnej polityki samorządów lokalnych, diagnozowanie problemów i barier rozwojowych miast małych, średnich i metropolii oraz opracowywanie sposobów ich rozwiązywania. We wtorek przedstawiciele tej organizacji - w tym prezydent Chełma Jakub Banaszek oraz prezydent Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki - spotkali się z szefem rządu.

Morawiecki oświadczył, że chciałby "podjąć pałeczkę i jak najbliżej współpracować z samorządami". - Razem pracujemy nad uzdrowieniem finansów publicznych, co dało nam podstawę do możliwości stworzenia nowych rozwiązań inwestycyjnych - zaznaczył.

- Samorządy przedstawiły wnioski na kilkadziesiąt miliardów, dlatego zdecydowaliśmy się zwiększyć tę pulę z 20 do blisko 24 miliardów. To - ten wielki program inwestycyjny, Rządowy Fundusz Polski Ład - będzie rozwijane i kontynuowane - zapowiedział premier. Powiedział, że rząd stara się efektywnie rozdysponować środki między poszczególne samorządy, zaznaczył także, że wnioski spłynęły do prawie wszystkich jednostek samorządowych w Polsce.

W poniedziałek Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki programu Polski Ład. - Program rządowy Polski Ład, program inwestycji dla samorządów o wielkości powyżej 23 mld zł, to program jedyny i największy taki przez ostatnie 30 lat, w czasach wolniej Polski - podkreślił szef rządu. - To program, który ma szansę zmienić oblicze naszych miast, wiosek, miasteczek, województw, powiatów, gmin - dodał.

Premier przekonywał, że program ten przyczyni się do równomiernego rozwoju w całym kraju, podczas gdy wcześniej - według niego - "mieliśmy Polskę dwóch prędkości". - Jak często lokalna prasa zaczyna się od artykułów, w których czytamy, że "mieszkańcy czekają na": czekają na drogę, która połączy dwie miejscowości, na połączenie kolejowe, na szkołę, na salę gimnastyczną. Tak wyglądało to przez dziesięciolecia. Myślę, że dostrzegacie państwo, że dziś jest inaczej, a wraz z tym Rządowym Programem Polski Ład ta rzeczywistość będzie jeszcze zupełnie inna - powiedział szef rządu.

RadioZET.pl/PAP - Marcin Boguszewski