Konferencja Mateusza Morawieckiego przed Stadionem Narodowym. Co ogłosi premier?

Konferencja prasowa Mateusza Morawieckiego odbędzie się w sobotę o godz. 11:45 na parkingu P+R przy stacji Warszawa Stadion. Transmisja na żywo na RadioZET.pl.

Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego w sobotę 23.04 na żywo

Mateusz Morawiecki na sobotniej konferencji przed Stadionem Narodowym prawdopodobnie odpowie na pytania m.in. o utworzenie centrum obsługi obywateli ukraińskich. “Stadion Narodowy stanie się centralnym miejscem obsługi obywateli ukraińskich, w którym będą mogli załatwić szereg formalności: złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL, założyć konto w banku, a także ubiegać się o świadczenia rodzinne z ZUS” - przekazał warszawski ratusz.

Wyjaśniono, że do tej pory urzędy dzielnic pomagały w nadawaniu numerów PESEL. Zmiana odciąży pracowników urzędów, którzy skoncentrują się na na bieżącej obsłudze wszystkich mieszkańców. Punkt na Stadionie Narodowym otwarty jest 7 dni w tygodniu, w godz. 8-16 z wyłączeniem 24 kwietnia i 1, 2, 3 maja.

Zmiany podatkowe, wojna w Ukrainie, rosyjskie żądania opłaty za gaz w rublach

Niewykluczone, że Morawiecki poruszy też temat zmian podatkowych. Rząd w piątek przyjął projekt noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zakłada obniżenie od 1 lipca dolnej stawki PIT z 17 proc. do 12 proc. i likwidację ulgi dla klasy średniej - poinformował na piątkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. - Likwidujemy słusznie krytykowaną tzw. ulgę dla klasy średniej (...) jednocześnie obniżamy stawkę PIT z 17 proc. do 12 proc. i to jest najmocniejsza obniżka podatku od wielu lat, która obejmie miliony podatników - powiedział w piątek szef rządu.

Jednym z tematów może być również żądanie Kremla, aby za rosyjski gaz płacić w rublach. - Czekamy na interpretację KE, która ma określić, czy taka płatność będzie łamała sankcje czy nie – wskazał w piątek Morawiecki. Zaznaczył, że Polska będzie trzymała się linii wypracowanej przez prawników z Komisji.

RadioZET.pl/PAP/oprac. AK