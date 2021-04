Mamy 35 251 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce - podaje MZ. Zmarło 621 osób

Michał Dworczyk przekazał, że "na kilka godzin wstrzymujemy rejestrację grupy 40-59, po usunięciu usterki odblokujemy i do każdej osoby zadzwoni automat lub konsultant proponując termin w 2 poł. maja"

Andrzej Horban, który był Gościem Radia ZET, mówił dziś, że jest "bliski rekomendowania rządowi godziny policyjnej i zakazu przemieszczania się"

Rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz przekazał, że osoby w wieku 40+ będą mogły już dziś zapisywać się na szczepienie przeciw Covid-19

Koronawirus w Polsce nie odpuszcza. Niewykluczone, że rząd zdecyduje się na dalsze rozszerzenie obostrzeń epidemicznych w związku z trzecią falą epidemii. - Na pewno dziś będzie powyżej 30 tysięcy zakażeń, tego się spodziewaliśmy. Czwartek jest zawsze tym dniem, kiedy liczba nowych chorych jest największa w ciągu tygodnia - powiedział w Polsat News wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

W ocenie ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, "mamy pierwszy sygnał przełamania trendu w trzeciej fali epidemii". "Trzeci dzień z rzędu obserwujemy spadek zleceń POZ na testy w stosunku do poprzedniego tygodnia. W rezultacie dzienna średnia tygodniowa spadła z 38 na 35 tys. Zlecenia z wyprzedzeniem pokazują, co będzie działo się z liczbą zakażeń" - napisał szef resortu zdrowia.

Rząd wprowadzi nowe obostrzenia przed Wielkanocą? Konferencja premiera. Relacja na żywo

- Jestem bliski rekomendowania godziny policyjnej i zakazu przemieszczania się - mówi Gość Radia ZET prof. Andrzej Horban, główny doradca premiera ds. walki z COVID-19. Jak dodaje, dodatkowe ograniczenia mogłyby zostać wprowadzone jeszcze przed Wielkanocą, jeśli liczba zakażeń będzie nadal rosła.

W opinii głównego doradcy premiera ds. COVID-19 prof. Andrzeja Horbana, kompromisem byłoby nałożenie dodatkowych ograniczeń na województwa, w których sytuacja epidemiczna jest najtrudniejsza. Obecnie to Śląsk. - Ja nie mam wahania, podobnie, jak wahania nie mają rządy w innych krajach europejskich. Jeżeli przypominam sobie zachowanie ludzi w I fazie epidemii, na wiosnę, kiedy udało nam się stłumić epidemię do bardzo niewielkich rozmiarów, to ulice były puste. I to jest odpowiedź – mówił.

- Jeżeli ludzie nie będą zachowywać się rozsądnie, zgodnie z naszymi zaleceniami, to będziemy mieli więcej zakażeń. Więcej niż 35 tysięcy – dodał. Według Gościa Radia ZET Polska już teraz jest "prawie zamknięta". - Reszta leży na stole, to decyzje pana premiera – mówił jego doradca.

Sytuacja w Polsce powinna poprawić się za około 2-3 tygodnie. - Już poniekąd widzimy światełko w tunelu, tylko dość daleko – powiedział prof. Horban. Podkreślał, że obecnie najważniejsze są szczepienia. - Szczepmy się tym, co mamy i nie filozofujmy – mówił.

Konferencja premiera Morawieckiego 1 kwietnia. Transmisja na żywo na radiozet.pl

Osoby 40 plus, które wypełniły formularz, dostają możliwość zapisania, bo mamy wolne terminy i chcemy szczelnie je wypełnić - przekazał w czwartek PAP rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

W styczniu, gdy ruszyły zapisy na szczepienia populacyjne - na początku dla seniorów - każdy, kto chciał, mógł wypełnić zgłoszenie chęci zaszczepienia.

Szczepienia w Polsce rozpoczęto 27 grudnia 2020 roku. Obecnie prowadzone są one preparatami firmy Pfizer, AstraZeneca i Moderna. Według zapowiedzi rządu, nowy plan przewiduje wykonanie 20 mln szczepień do końca drugiego kwartału oraz zaszczepienie wszystkich chętnych Polaków do końca sierpnia.

RadioZET.pl/ PAP/ Polsat News/ Gość Radia ZET