Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego. Co ogłosi szef rządu?

Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego odbędzie się w poniedziałek 6 grudnia o godz. 11:30. Informację przekazało Centrum Informacyjne Rządu. Konferencja prawdopodobnie dotyczyć będzie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, ale niewykluczone, że dowiemy się o nowych ustaleniach w sprawie obostrzeń epidemicznych w grudniu. Transmisja konferencji i relacja na żywo na RadioZET.pl.

Konferencja premiera Morawieckiego 6 grudnia. Relacja na żywo

Od środy 1 grudnia do 1 marca przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania, z którego wyłączeni są m.in. mieszkańcy, czy miejscowi przedsiębiorcy. Zgodnie z nowelizacją, która umożliwiła wprowadzenie tego zakazu, na czas określony i na określonych zasadach komendant placówki SG będzie mógł zezwolić na przebywanie na tym obszarze również innych osób.

Zakaz wprowadzono w 183 miejscowościach w województwach podlaskim i lubelskim przylegających do granicy z Białorusią. Wcześniej na tym samym obszarze, od 2 września do wtorku, obowiązywał stan wyjątkowy. Dziennikarze do strefy stanu wyjątkowego nie byli jednak dopuszczani. Obostrzenia w strefie nadgranicznej wynikają z kryzysu wywołanego przez reżim Białorusi na jej granicach z Unią Europejską.

Obostrzenia w Polsce. Omikron coraz bliżej naszego kraju

Od 1 grudnia do 17 grudnia obowiązują nowe obostrzenia epidemiczne. W związku z wariantem Omikron koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadzony zostaje pakiet alertowy obostrzeń.

Wprowadzony został zakaz lotów z Botswany, Eswatini, Lesotho, Mozambiku, Namibii, RPA i Zimbabwe. Dodatkowo osoby wracające z tych krajów nie mogą zostać zwolnione z kwarantanny przez 14 dni.

Duża część obostrzeń dotyczy wprowadzenia limitów obłożenia różnego rodzaju obiektów – np. limit 50 proc. obłożenia obowiązuje w kościołach, lokalach gastronomicznych, hotelach i obiektach kulturalnych takich, jak np.: kina, teatry, opery, filharmonie, domy i ośrodki kultury, a także podczas koncertów i widowisk cyrkowych. Limit 50 proc. obłożenia obowiązuje również w obiektach sportowych, jak baseny i aquaparki (obecnie 75 proc. obłożenia).

RadioZET.pl