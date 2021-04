Koronawirusem zaraziło się w Polsce w ciągu doby 9 246 osób. We wtorek szef KPRM Michał Dworczyk na konferencji w Kancelarii Premiera ogłosił nowy harmonogram szczepień. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział w Radiu ZET kolejność luzowania obostrzeń. Czekamy na kolejne konferencje rządu, które rozwieją wątpliwości ws. restrykcji przed i po majówce. Transmisje na żywo na RadioZET.pl.

Konferencja w Kancelarii Premiera 20 kwietnia na żywo

Michał Dworczyk ogłosił we wtorek zmiany w harmonogramie szczepień i rejestracji kolejnych roczników. - Od poniedziałku będziemy rozpoczynali rejestracje każdego dnia dwóch roczników. W związku z tym zaczynamy rocznik 1974 i 1975 - w poniedziałek 26 kwietnia - oświadczył szef KPRM podczas konferencji prasowej. Jak dodał, 7 maja, 8 i 9 maja - zostaną uruchomione po trzy roczniki. - To są najmłodsi Polacy, którzy mogą się szczepić. I de facto od 9 maja już wszyscy będą mieli wystawione e-skierowania, wszyscy będą mogli się rejestrować na kolejne terminy szczepień - powiedział Dworczyk.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w poniedziałek, że rząd chce, aby do 10 maja każdy obywatel powyżej 18. roku życia otrzymał e-skierowanie na szczepienie po to, aby od 10 maja uruchomić zapisy na szczepienia dla wszystkich chętnych dorosłych Polaków.

W poniedziałek ruszyły zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 dla 53-latków, którzy na początku roku nie wypełnili formularza zgłoszeniowego na szczepienie. Rejestracja odbywa się przez internet, infolinię 989, SMS-em pod numer 880-333-333 lub w punktach szczepień. Według obowiązującego kalendarza codziennie od 12 kwietnia do grupy rejestrujących dołącza kolejny, młodszy o rok rocznik. Od poniedziałku zapisywać może się już rocznik 1968 (53 lat), we wtorek będzie mógł to uczynić rocznik 1969 (52 lat), w środę rocznik 1970 (51 lat).

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP