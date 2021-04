Konferencja ws. obostrzeń. Rząd ogłosi, co z restrykcjami po 18 kwietnia

Konferencja ws. obostrzeń została zapowiedziana na środę, 14 kwietnia. Premier Mateusz Morawiecki lub minister zdrowia Adam Niedzielski ogłoszą kolejne decyzje rządu o obostrzeniach w Polsce. Dowiemy się najprawdopodobniej, jakie restrykcje będą obowiązywać w majówkę, kiedy dzieci wrócą do szkoły oraz co dalej z restauracjami czy weselami. Konferencję w kancelarii premiera będziemy transmitować na żywo.

Konferencja w kancelarii premiera ma się odbyć 14 kwietnia po spotkaniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na razie nie wiadomo, o której godzinie premier lub minister zdrowia ogłoszą, jakie obostrzenia będą obowiązywały po 18 kwietnia. Konferencję będziemy transmitować na żywo na RadioZET.pl.

Konferencja ws. obostrzeń 14 kwietnia na żywo

Informację o tym, że decyzję rządu ws. obostrzeń poznamy właśnie w środę 14 kwietnia, potwierdził sam minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak mówił we wtorek w rozmowie z rp.pl, komunikat zostanie wydany po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Dyskusja trwa już natomiast od kilku dni. - Na razie jesteśmy na etapie dyskusji, ale dyskusji, która będzie się jutro (w środę - red.) finalizowała i na pewno będziemy jutro przedstawiali, co dalej, co z kolejnym tygodniem czy tygodniami - też tutaj nie ma ostatecznej decyzji, jakiego okresu będzie to dotyczyło - dodał.

Obostrzenia od 19 kwietnia

Obostrzenia od 19 kwietnia (obecne obowiązują do 18 kwietnia) mogą zostać przedłużone lub nieco poluzowane. Eksperci apelują do rządu o luzowanie regionalne, bo jak mówią, na terenie całej Polski nie mamy epidemiologicznie uzasadnienia do takich działań. - Tam, gdzie sytuacja jest wyraźnie lepsza, można regionalnie uruchamiać pewne obszary życia społecznego czy gospodarczego - mówił we wtorek dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej. - Ale decyzje nie powinny dotyczyć całej Polski. Jeśli porównamy Śląsk, Warmie i Mazury i np. Zachodniopomorskie, to są trzy zupełnie różne strefy - podkreślał.

Jego zdaniem zarządzanie pandemią powinno się odbywać "na poziomie powiatowym czy grup powiatów". - Za wszelką cenę trzeba stworzyć system zarządzania epidemią i lockdownem na poziomie powiatowym - przekonywał. - W Nowym Jorku otwierano wręcz dzielnicę po dzielnicy - zaznaczył.

Ogródki restauracyjne otwarte, a lekcje w szkołach na zewnątrz?

Grzesiowski przyznał, że jest zwolennikiem otwierania np. ogródków w restauracjach. - Uważam, że powinniśmy maksymalnie wychodzić na zewnątrz. Nie udowodniono przenoszenia wirusa na świeżym powietrzu. Ultrafiolet niszczy wirusa, wysoka temperatura i wilgotność też nie sprzyja infekcji. Wychodźmy więc z pomieszczeń - powiedział.

Także zajęcia szkolne, jeśli odbywałyby się w plenerze, mogłyby zdaniem Grzesiowskiego już dziś odbywać się stacjonarnie. - Przypomnijmy sobie amerykańskie zalecenia sprzed roku - róbcie zajęcia w zielonych szkołach - mówił. - Jeżeli będzie ciepło, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to robić - dodał.

RadioZET.pl/PAP