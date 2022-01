Rząd ogłasza zmiany ws. walki z koronawirusem. "Mamy tydzień eksplozji pandemii"

Konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i premiera Mateusza Morawieckiego w piątek, 21 stycznia dotyczyła zmian ws. walki z COVID-19. - Piąta fala stała się faktem. Nowych zakażeń na pewno będzie bardzo dużo - podkreślił szef rządu. Jak dodał, nie chce spekulować, czy będzie to 50 czy 100 tysięcy przypadków dziennie.

Rząd reaguje na rekord zakażeń. Skrócona kwarantanna i darmowe testy w aptekach

Premier ogłosił zmiany, jakie zostaną wdrożone w związku z rosnącą liczbą zakażeń. Skrócony do siedmiu dni zostanie okres przebywania na kwarantannie. - Korzystamy tutaj z doświadczenia innych krajów - powiedział szef rządu na briefingu prasowym w Warszawie, wskazując, że podobne rozwiązania wprowadziły także Niemcy, Francja, Belgia, Włochy czy Grecja.

Mateusz Morawiecki poinformował też o wprowadzeniu bezpłatnych testów na COVID-19. - Od 27 stycznia będzie możliwość testowania na COVID-19 w każdej aptece. Będą darmowe testy antygenowe - poinformował szef rządu. Ich koszt poniesie Narodowy Fundusz Zdrowia. Z darmowych testów będzie można skorzystać bez skierowania.

- Ograniczamy kontakty społeczne - wprowadziłem zalecenie pracy zdalnej dla wszystkich instytucji publicznych i zachęcam do tego również sektor prywatny. Bądźmy odpowiedzialni - każdy kontakt to potencjalne ryzyko zakażenia - zaapelował również szef rządu. Premier zaznaczył także, że każdy obywatel powyżej 60. roku życia, który ma stwierdzone zakażenie koronawirusem, będzie mógł być przebadany przez lekarza POZ w ciągu 48 godzin od stwierdzenia zakażenia.

Apogeum pandemii? Niedzielski podaje termin. "Mamy trzy scenariusze"

Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał z kolei, że "mamy za sobą tydzień, który można nazwać tygodniem eksplozji pandemii". - Tydzień, który praktycznie każdego kolejnego dnia oznaczał pokonywanie kolejnych smutnych rekordowych wyników, jeśli chodzi o liczbę zakażeń – wskazał. - Od trzech dni obserwujemy sytuację, gdy liczba dziennych infekcji utrzymuje się powyżej 30 tys., a patrząc na dzisiejszy monitoring, bo mamy tak skonstruowany system, że raporty spływają praktycznie co godzinę, że jest ryzyko bardzo poważne, że dzisiejszy wynik przekroczy 40 tys. – stwierdził.

Szef MZ dodał, że najbliższy tydzień "zweryfikuje hipotezy dotyczące tego, w jaki sposób zakażenia na dużą skalę przełożą się na hospitalizację". - Cały czas mamy nadzieję, że liczba infekcji – patrząc na doświadczenia innych krajów – będzie w mniejszym stopniu przekładała się na obciążenie infrastruktury szpitalnej – powiedział minister, zastrzegając, że w krajach tych poziom zaszczepienia przeciw COVID-19 jest zdecydowanie większy niż w Polsce.

Niedzielski oświadczył, że jeśli chodzi o infrastrukturę szpitalną, są trzy scenariusze. - Najkorzystniejsze zakładają apogeum na poziomie 60 tys. zakażeń dziennie, najgorsze nawet 140 tys. Apogeum pandemii może nastąpić w połowie lutego lub na początku marca – powiedział minister. - Dlatego największym obiektem analizy jest obecnie kwestia przygotowania infrastruktury szpitalnej. Mamy tu trzy scenariusze, które w zależności od tego, jak sytuacja będzie się przekładała na hospitalizację, będą oznaczały systematyczne zwiększanie łóżek dla pacjentów covidowych – zapowiedział minister. Poinformował, że obecnie jest 30 tys. łóżek dla pacjentów z COVID-19, zapełnionych w ponad 40 proc. - Systematycznie zwiększamy ich liczbę – podkreślił szef MZ.

Plan zwiększania bazy łóżek covidowych zakłada w I etapie jej powiększenie do 40 tys. łóżek, w II etapie – do 60 tys. łóżek. III etap to hospitalizacja w każdym szpitalu w kraju – szpitale byłyby przekształcane w miarę zapotrzebowania. - To są scenariusze katastroficzne, które oznaczają konieczność przesterowania czy zupełnie przełożenia i skierowania wszystkich sił i zasobów na leczenie COVIDU – przyznał Niedzielski.

Konferencja premiera i ministra zdrowia 21.01 na żywo

- Chcemy zwiększyć powszechność testowania i zmienić procedurę prowadzenia pacjenta – powiedział w środę na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Szef MZ podkreślił, że sytuacja epidemiczna jest bardzo trudna. - Mamy 30 586 nowych zakażeń. To wzrost o 90 proc. - mówił. Poinformował także o pracy zdalnej w administracji publicznej i wprowadzeniu "nowego pakietu projektów".

Rząd chce przedstawić w piątek kolejne trzy. - Tak jak ustawa, która jest procedowana w Sejmie, wprowadza instytucję testu pracowniczego, tak w tej chwili też pracujemy nad tym, żeby dostępność testowania była możliwa w każdej aptece w Polsce. Tak, żeby każdy obywatel mógł wejść do apteki – przechodząc albo mając kiepskie samopoczucie – i wykonać test antygenowy – powiedział Adam Niedzielski. Dodał, że wynik testu będzie wpisany do centralnej bazy, aby można było obejmować osoby zakażone nadzorem epidemicznym.

Szef MZ poinformował ponadto, że w ramach opieki przedszpitalnej prowadzonej na poziomie POZ, czyli przez lekarzy rodzinnych, resort będzie chciał zmienić procedurę prowadzenia pacjenta, która – jak zaznaczył – w tej chwili jest regulowana rozporządzeniem.

RadioZET.pl/PAP - Marcin Chomiuk, Szymon Zdziebłowski