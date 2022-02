Konferencja premiera i ministra zdrowia. Rząd luzuje obostrzenia

Premier i minister zdrowia ogłosili na konferencji w środę luzowanie obostrzeń. - Znosimy większość obostrzeń. Będzie obowiązywało nadal noszenie maseczek w miejscach publicznych, sklepach i środkach komunikacji - poinformował Mateusz Morawiecki. Rząd ogłosił również, że urzędy wracają do pracy stacjonarnej. Restrykcje zostaną zniesione 1 marca.

Premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosili na środowej konferencji prasowej zniesienie niektórych obostrzeń. – Od 1 marca znosimy większość restrykcji, które mają charakter gospodarczy. W zasadzie zostają tylko te restrykcje – mówię o maseczkach, o izolacji, o kwarantannie – które mają charakter czysto epidemiczny, związany z utrzymaniem kryterium ograniczania transmisji wirusa – powiedział Niedzielski.

Minister zdrowia dodał, że w kolejnych tygodniach lub miesiącach zapadną decyzje o zniesieniu kolejnych restrykcji. – Zawsze konsultujemy te decyzje ze specjalistami, w tym przypadku chodzi o Radę ds. Covid, która działa w nowej formule. Wczoraj odbyło się spotkanie i dyskutowaliśmy m.in. na ten temat – przekazał w środę minister zdrowia.

Rząd luzuje obostrzenia. Co ogłosił premier i minister zdrowia?

Premier Morawiecki przekazał, że po obserwacji przebiegu wariantu Omikron w innych krajach widzimy, że można zalecić daleko idące zmiany. – Można znieść znaczącą część wszystkich ograniczeń, które były do tej pory obowiązujące. Znieść te restrykcje, które towarzyszyły nam przez wiele miesięcy i kwartałów – mówił premier Morawiecki. Jak dodał, kolejne kraje europejskie znoszą restrykcje, obostrzenia i wracają do normalności.

Rząd zdecydował o zniesieniu wszystkich dotychczasowych obostrzeń z wyjątkiem izolacji i kwarantanny dla współdomownika, kwarantanny przyjazdowej oraz obowiązku noszenia maski ochronnej w przestrzeniach zamkniętych. Ograniczenia, które przestaną obowiązywać 1 marca to:

Limit 30 procent obłożenia przez osoby niezaszczepione w hotelach, restauracjach, kinach, obiektach sakralnych i sportowych

Limit 1 osoby na 15 metrów kwadratowych w sklepach, muzeach, galeriach sztuki i bibliotekach

Ograniczenie do 100 liczby osób mogących brać udział w zgromadzeniach czy uroczystościach (np. weselach)

Zamknięcie dyskotek i klubów

Minister Adam Niedzielski został zapytany, kiedy możemy spodziewać się zniesienia obowiązku noszenia maseczek. – Chcemy zobaczyć, czy ten powrót do szkół odbije się na liczbie zakażeń. Ale raczej nie powinniśmy obserwować przyśpieszenia pandemicznego. Nie podam dokładnej daty, ale obserwując trendy będziemy podejmować decyzje. Najpewniej w perspektywie dwóch tygodni – zapowiedział szef resortu zdrowia.

Z informacji przekazanych w środę rano przez wiceszefa resortu zdrowia Waldemara Kraskę wynika, że ostatniej doby zanotowano 20 tys. 456 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Wiceminister dodał, że zmarło 360 osób z COVID-19, a ok. 70 proc. z nich było niezaszczepionych. Kraska zaznaczył, że dzisiejsza liczba zakażeń "to jest prawie 30 procent mniej, niż to było tydzień wcześniej".

Konferencja premiera i ministra zdrowia 23 lutego na żywo

Premier i minister zdrowia wezmą udział w konferencji dotyczącej luzowania obostrzeń. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w Programie I Polskiego Radia ocenił, że "sytuacja epidemiczna w naszym kraju wydaje się, że jest sytuacją już w tej chwili stabilną", więc luzowanie obostrzeń jest uzasadnionym działaniem. Dodał, że aktualny trend zakażeń jest trendem malejącym i bardzo dobrą informacją jest również to, że coraz mniej osób trafia do szpitala.

Dopytywany o luzowanie obostrzeń stwierdził, że w związku z tym, że Omikron jest wariantem powodującym łagodniejszy przebieg COVID-19 niż wariant Delta, Polska wycofuje się, tak samo jak państwa Europy Zachodniej, np. Wielka Brytania, z pewnych zasad, które "nie mają w tej chwili racji bytu".



Wiceminister zaznaczył, że obecnie trudno przewidzieć, jaka sytuacja będzie na jesieni, choć na pewno koronawirus pozostanie z nami. Powiedział, że są pewno zasady, które mogą z nami już pozostać na dłużej, jak dezynfekcja, mycie rąk czy noszenie maseczki, gdy jest się przeziębionym.

Obostrzenia. Kiedy koniec maseczek?

Co ogłosi premier i minister zdrowia? Adam Niedzielski 17 lutego zapowiadał, że "trzeba będzie podjąć decyzję o tym, że te restrykcje, które teraz są, a które nie są aż tak bardzo przestrzegane, oprócz maseczek, będzie trzeba po prostu znieść". Jako termin podjęcia decyzji wskazał jednak marzec. Ze słów ministra wynika, że nie należy spodziewać się poluzowania, jeśli chodzi o obowiązek zakrywania ust i nosa w pomieszczeniach lub transporcie publicznym.

Obostrzenia zostały zaostrzone 15 grudnia w związku z pojawieniem się bardziej zakaźnego wariantu Omikron. Wprowadzono m.in. limit 30 procent obłożenia przez osoby niezaszczepione w hotelach, restauracjach, kinach, obiektach sakralnych i sportowych. Ograniczono również liczbę osób, które mogą wziąć udział w zgromadzeniach i uroczystościach do 100. Zamknięto dyskoteki i kluby.

