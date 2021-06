Na konferencji Mateusz Morawiecki i Adam Niedzielski przedstawili prewencyjne działania rządu w obliczu zagrożeń koronawirusem. - Głównym ryzykiem, z jakim będziemy mieli do czynienia w najbliższym czasie, jest wpływ już zidentyfikowanych mutacji alertowych koronawirusa bądź pojawienie się nowych - powiedział minister zdrowia. - Rząd bierze pod uwagę pesymistyczny scenariusz rozwoju pandemii - przekazał premier. Po raz kolejny zaapelował do Polaków o szczepienie się przeciwko Covid-19.

Konferencja premiera i ministra zdrowia dotyczyła prewencyjnych działań rządu w obliczu zagrożeń koronawirusem. Mateusz Morawiecki podczas wtorkowej konferencji prasowej zwrócił uwagę także, że w kontekście epidemii przychodzą do nas coraz lepsze wiadomości. Zaznaczył jednocześnie, że wraz z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim przedstawiają pewne działania, przestrogi, które omawiano podczas wcześniejszego posiedzenia zespołu zarządzania kryzysowego. Chodzi o ryzyka, które mogą się pojawić jesienią.

Rząd zapowiada prewencyjne działania w walce z koronawirusem

- Chcemy jak najbardziej ubiegać te ryzyka i proponować rozwiązania, które będą wyprzedzały pojawianie się nowych dużych przyrostów zachorowań; tego się na jesieni obawiamy - przyznał. Morawiecki mówił, że choć w poniedziałek po raz pierwszy od dawna nie zanotowano zgonu na Covid-19, to "ten optymizm, który rodzi się tutaj na tym polu, on musi być przez nas schłodzony". - Musimy pokazywać ryzyka z tym związane - stwierdził.

Adam Niedzielski podkreślił, że w obecnej strukturze mutacji koronawirusa, z jakimi mamy do czynienia, luzowanie obostrzeń nie prowadzi do zwiększenia zakażeń. - Według na bieżąco prowadzonych badań ten współczynnik odporności w populacji wynikający bądź z realizacji Narodowego Programu Szczepień bądź też przechorowania COVID jest na poziomie 60 proc. I ta naturalna bariera w tej strukturze mutacji okazuje się wystarczająca, by redukować zakażenia - zaznaczył.

Tym głównym ryzykiem, z jakim będziemy mieli do czynienia w najbliższym czasie, jest wpływ tych mutacji alertowych, które już są zidentyfikowane, bądź pojawienie się nowych mutacji, które również mogą być bardzo niebezpieczne. minister zdrowia Adam Niedzielski

Dlatego - zaznaczył - w tej chwili cały wysiłek dotyczy zapobiegania w kilku wymiarach poprzez m.in. "zwiększenie szczelności epidemicznej granic" oraz wzmocnienie laboratoriów. Szef MZ podkreślił, że laboratoria - zarówno publiczne, jak i sieć partnerska laboratoriów prywatnych - przekierowują obecnie swoje możliwości rozwoju na badanie genomu wirusa, czyli odpowiadanie na pytanie, z jaką mutacją mamy do czynienia.

- Po to badamy genom, po to szukamy, z jakimi mutacjami mamy do czynienia, by w tych przypadkach stosować takie nadzwyczajne środki w postaci wydłużania kwarantanny bądź izolacji, ale też w tych przypadkach włączamy taką możliwość, że zwolnienie z kwarantanny bądź izolacji będzie odbywało się tylko na podstawie testu - powiedział.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział z kolei, że od 1 lipca rząd znosi wszelkie limity przyjęć do specjalistów.- Od 1 lipca znosimy wszelkie limity przyjęć do specjalistów i to będzie standard, który wdrażamy. Będziemy starali się rozładowywać kolejki, skracać te kolejki przede wszystkim, to mogę na początek przynajmniej obiecać - powiedział premier.

Szef rządu na konferencji prasowej został zapytany także o możliwość wprowadzenia kolejnego lockdownu, jeśli w drugiej połowie sierpnia spełni się czarny scenariusz i rozwinie się kolejna fala pandemii Covid-19. - Wyraźnie widać, że są kraje, w których wariant Delta i wariant brazylijski bardzo szybko się przemieszcza z człowieka na człowieka i musimy brać pod uwagę również te niedobre scenariusze. A więc przygotowujmy się na najlepsze (scenariusze - red.), ale miejmy na uwadze również rozwiązania, które będą w stanie wyhamować postęp wirusa - powiedział.

Konferencja premiera i ministra zdrowia na żywo

Konferencja premiera i ministra zdrowia odbyła się we wtorek o godzinie 12:30. Wcześniej Mateusz Morawiecki i Adam Niedzielski brali udział w spotkaniu specjalnego zespołu ds. wariantu Delta. Konferencję prasową transmitowaliśmy na żywo.

"W Wielkiej Brytanii notuje się największą liczbę zakażeń od początku roku. Niestety, kolejny wariant COVID-19, nazwany Delta, rozprzestrzenia się po świecie. Według specjalistów jest dużo bardziej zaraźliwy niż dotychczasowe odmiany. Musimy za wszelką cenę ograniczyć jego skutki. W związku z tym działamy już teraz. Dziś w Kancelarii Premiera odbyło się spotkanie specjalnego zespołu d/s wirusa Delta. Monitorujemy sytuację i będziemy reagować adekwatnie do rozwoju sytuacji epidemicznej w Europie" - napisał we wtorek w południe premier Morawiecki.

