Konferencja premiera i ministra zdrowia. Zbiera się specjalny sztab

Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego została zapowiedziana na wtorek (6 lipca) na godzinę 14:00. Wcześniej, o godzinie 13:00, odbędzie się posiedzenie sztabu, na którym ma być omawiana sytuacja epidemiczna w Polsce. Przypomnijmy, że choć obecnie sytuacja zdaje się być opanowana, niepokój budzi wariant delta. Konferencję premiera i ministra zdrowia będziemy transmitować na żywo.

Konferencja premiera i ministra zdrowia 6.07 na żywo

Wariant delta w Polsce a kwarantanna dla zaszczepionych

Do wtorku w Polsce zdiagnozowano 113 przypadków wariantu delta (w tym również wariantu delta plus). Dzień wcześniej, w poniedziałek, rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz informował w rozmowie z Polsat News, że w związku z rosnącą liczbą zakażeń groźnym wariantem rząd wprowadzi kwarantannę dla osób z kontaktu z osobami zakażonymi deltą. Potem z tego pomysłu się wycofano. We wtorek rano Andrusiewicz mówił w TVN24, że jednak "kwarantanna dla osób zaszczepionych nie jest potrzebna, nawet jeśli miały kontakt z wariantem delta". - Szczepionki, które mamy w Polsce, są w pełni skuteczne - powiedział.

- Analizowaliśmy dokładnie wczoraj wyniki zakażeń wariantem delta, beta i gamma. Tych przypadków mamy obecnie w Polsce 166 i jedynie niecałe 2 proc. przypadków, czyli dosłownie trzy przypadki, to są przypadki, kiedy po dwóch dawkach szczepienia odnotowaliśmy zakażenie - mówił Andrusiewicz.

Z kolei osoby niezaszczepione po kontakcie z wariantem delta zawsze będą kierowane na kwarantannę. Rzecznik poinformował, że w takich przypadkach inspektorzy mogą zadecydować również o wydłużeniu czasu kwarantanny.

RadioZET.pl/gov.pl/PAP