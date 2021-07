Musimy szykować się na trudne scenariusze, musimy brać pod uwagę to, że dzisiejszy czas, kiedy mamy dużo mniej zachorowań i zakażeń koronawirusem, może zostać odwrócony - mówił we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Z kolei minister zdrowia Adam Niedzielski przyznał, że "w najbardziej czarnym scenariuszu mówimy o blisko 15 tys. zakażeń".

We wtorek w siedzibie resortu zdrowia odbyło się posiedzenie sztabu, na którym omawiano sytuację epidemiczną w Polsce. Po zakończeniu spotkania minister zdrowia Adam Niedzielski, na wspólnej konferencji z premierem Mateuszem Morawieckim, podkreślał konieczność przygotowania się na wszystkie możliwe scenariusze rozwoju pandemii.

Morawiecki: musimy szykować się na trudne scenariusze

Szef rządu zaznaczył, że "nikt nie jest alfą i omegą" w odniesieniu do tego, co może się wydarzyć. - Musimy szykować się na trudne scenariusze. Musimy brać pod uwagę to, że dzisiejszy czas, kiedy mamy dużo mniej zachorowań, zakażeń - na szczęście też dużo mniej zgonów - że ten czas może zostać odwrócony - mówił. Ocenił, że Polacy są obecnie "trochę uśpieni" tą dobrą sytuacją epidemiczną.

Zastanawiałem się, czy to sytuacja właściwa, dobra. I jednoznacznie muszę powiedzieć, że to nie jest sytuacja dobra, że jesteśmy uśpieni tym bardzo niskim poziomem zakażeń w porównaniu do tego, co było podczas III fali (pandemii), jeszcze 2-3 miesiące temu, i znaczącą poprawą sytuacji w odniesieniu do zgonów Mateusz Morawiecki

- Musimy tę ogromną naszą czujność zachować - apelował. Jak dodał, dlatego też we wtorek wraz z szefem MZ oraz doradcami, Radą Medyczną dyskutowano, co należy zrobić w tej sprawie, oprócz szczepień.

Niedzielski o czarnym scenariuszu: nawet do 15 tys. zakażeń

Niedzielski przyznał natomiast, że z analiz i prognoz wynika, że "na przełomie września, października czy listopada możemy mieć do czynienia z ponownym przyspieszeniem zakażeń i trzeba traktować to jako najbardziej prawdopodobny scenariusz". Powiedział, że rozwój pandemii zależy m.in. od tego, jak dużo osób zdecyduje się na zaszczepienie.

- Jeżeli ten parametr wyszczepienia będzie stosunkowo wysoki, to oczywiście to apogeum fali zachorowań, zakażeń, będzie stosunkowo niskie, bo mówimy tutaj o przedziałach 1-2 tys. zakażeń. Jeżeli natomiast te parametry immunizacji będą zdecydowanie gorsze, to w najbardziej czarnym scenariuszu mówimy o blisko 15 tys. zakażeń. Więc ten rozdźwięk jest potężny i on jest najbardziej uzależniony od tego, ile szczepień w kraju zostanie wykonanych - powiedział Niedzielski.

Konferencja premiera i ministra zdrowia 6.07 na żywo

RadioZET.pl/gov.pl/PAP