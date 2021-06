Konferencja premiera i ministra zdrowia ws. obostrzeń na żywo 10 czerwca

Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego dotycząca luzowania obostrzeń w wakacje 2021 została zapowiedziana wstępnie przez szefa MZ na czwartek 10 czerwca (możliwe przesunięcie na 11 czerwca). Na razie nie wiadomo jeszcze, o której godzinie się odbędzie. Konferencję prasową będziemy transmitować na żywo w tym miejscu.

Konferencję prasową dot. obostrzeń, a raczej szczegółowego harmonogramu luzowania restrykcji w wakacje, zapowiedział sam minister zdrowia Adam Niedzielski. W rozmowie z TVP Info szef MZ podkreślił, że liczba zakażeń na 100 tys. mieszkańców spadła do jednego przypadku w skali kraju na 100 tys. co uznał za "symboliczne". - Widać, że zmiana skali jest ogromna. Ale to też pokazuje, że nasz proces luzowania obostrzeń jest rozsądny. Krok po kroku obserwowanie efektów i podejmowanie dalszych decyzji musi być robione w spokojnej atmosferze – mówił.

Relacja na żywo z konferencji premiera i ministra zdrowia 10 czerwca na radiozet.pl.

LIVE: Obostrzenia od 26 czerwca do końca wakacji 2021

- Prawdopodobnie jutro (10 czerwca) bądź w piątek (11 czerwca) razem z panem premierem Mateuszem Morawieckim przedstawimy pakiet rozwiązań, który będzie dotyczył całego okresu wakacji, by pokazać dłuższą perspektywę i dać Polakom możliwość zaplanowania wakacji. Proszę o odrobinę cierpliwości. Jutro razem z panem premierem będziemy komunikowali te informacje – zapowiedział.

Przypomnijmy, że ostatnie luzowanie dotyczy obostrzeń do 25 czerwca. Rozporządzenie w tej sprawie weszło w życie w niedzielę. Rozporządzenie m.in. podnosi z 50 do 150 dopuszczalną liczbę uczestników imprez i spotkań, które odbywają się na otwartym powietrzu albo w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej sali sprzedaży. Co ważne, limit ten nie obejmuje osób w pełni zaszczepionych. Z co najmniej 50 proc. do co najmniej 25 proc. spada obowiązkowa liczba miejsc w środkach komunikacji publicznej, które muszą pozostać wolne. W kościołach i miejscach kultu nadal obowiązuje limit 1 osoba na 15 m kw. - to ma się jednak wkrótce zmienić. Premier Mateusz Morawiecki we wtorek w wielkopolskim Turku zapowiedział, że przedstawiciele rządu są w kontakcie z Episkopatem i prowadzone są rozmowy. - W wyniku tych dyskusji z ostatnich kilku dni podjęliśmy rzeczywiście decyzję, żeby – podobnie jak to jest w innych miejscach – te święte dla Polaków miejsca, jakim są kościoły, także mogły być nawiedzane w większych grupach osób. Dlatego ta decyzja, która będzie obowiązywała od najbliższego tygodnia, dotyczy właśnie również kościołów – zaznaczył premier.

Transmisja konferencji premiera 10.06. Obostrzenia dla niezaszczepionych?

Rada Medyczna konsekwentnie opowiada się za utrzymaniem części obostrzeń dla osób niezaszczepionych - powiedział w środę Polskiej Agencji Prasowej dr Konstanty Szułdrzyński z RM przy premierze. Dodał, że rekomendacja rady jest tylko jedną z opinii branych pod uwagę przez rząd przy podejmowaniu decyzji.

- Nie rozmawialiśmy ostatnio z rządem o szczegółach luzowania obostrzeń, ale ogólna strategia ich znoszenia została wypracowana dużo wcześniej. Epidemia się nie skończyła i póki tak jest, to wszystkich obostrzeń nie da się w naszej ocenie znieść. Oczywiście w stosunku do osób niezaszczepionych. Osoby zaszczepione czy uodpornione w wyniku przebycia Covid-19 powinny natomiast być zwalniane z kolejnych rygorów sanitarnych czy ograniczeń – powiedział dr Szułdrzyński.

RadioZET.pl/PAP