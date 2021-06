Mimo stopniowego luzowania obostrzeń i zwiększania limitów osób w trakcie różnych wydarzeń rząd wciąż podtrzymuje zakaz zgromadzeń spontanicznych. Kiedy zostanie on zniesiony? W tej sprawie wypowiedział się szef KPRM Michał Dworczyk, który przekazał, że ta kwestia na pewno pojawi się na najbliższej konferencji premiera i ministra zdrowia dot. kolejnego luzowania restrykcji po 25 czerwca.

Michał Dworczyk był we wtorek gościem w porannej audycji Beaty Lubeckiej w Radiu ZET. Szef Kancelarii Premiera i pełnomocnik rządu ds. Narodowego Programu Szczepień został zapytany m.in. o to, kiedy zostanie zniesiony zakaz zgromadzeń spontanicznych.

Konferencja premiera i ministra zdrowia. Dworczyk: pojawi się temat zgromadzeń

- Według mojej wiedzy do końca tego tygodnia pan premier z panem ministrem zdrowia przedstawiają dalsze luzowanie obostrzeń. Kwestia zgromadzeń spontanicznych również będzie ujęta w tej informacji - odpowiedział minister.

Dopytany o to, czy przepis może przestać obowiązywać pod koniec czerwca, odparł, że "może tak się zdarzyć". - Obecne obostrzenia obowiązują do 25 czerwca, w związku z tym po tym terminie będą kolejne luzowania. Wśród nich mogą znaleźć się te, o które pani redaktor pyta - zwrócił się do prowadzącej.

Konferencja premiera i ministra zdrowia ws. znoszenia bądź luzowania obostrzeń po 25 czerwca zaplanowana jest na ten tydzień. Dokładnej daty wystąpienia przedstawicieli rządu jeszcze nie ogłoszono.

Zgromadzenia spontaniczne. Zakaz podtrzymany w rozporządzeniu

Przypomnijmy, że cały czas obowiązuje - podtrzymany w rozporządzeniu z 5 czerwca - zakaz organizowania takich zgromadzeniach (w odróżnieniu od zgromadzeń zgłoszonych bądź cyklicznych), co brzmi dość absurdalnie w kontekście np. uruchomienia w ostatnim czasie działalności lokali gastronomicznych czy przywrócenia możliwości organizowania wesel lub komunii (do 50 osób).

W restauracjach, barach bądź na imprezach okolicznościowych siłą rzeczy zbiera się zdecydowanie więcej osób. Co ważne, w przypadku tych ostatnich rząd zdecydował, że do limitu nie będą włączane osoby w pełni zaszczepione przeciw Covid-19.

Wątek ten pojawił się podczas zeszłotygodniowej konferencji z udziałem ministra zdrowia. Adam Niedzielski niechętnie odpowiadał jednak na pytania reporterki TVN24 dotyczące tego, kiedy rząd zniesie ograniczenia ws. zgromadzeń spontanicznych. - Spontaniczne odbywają się na tych zasadach, które są określone - stwierdził, sugerując dziennikarce, żeby "zweryfikowała" przepisy.

Katarzyna Gozdawa-Litwińska odpowiedziała, że są zakazane. - To w takim razie pozostają zakazane - podsumował Niedzielski. Gdy ponownie zapytano go o tę kwestię, odparł: - Poproszę o następne pytanie.

