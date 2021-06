Rząd ma plan luzowania obostrzeń na całe wakacje. Będzie konferencja premiera

Konferencja premiera dotycząca luzowania obostrzeń w wakacje ma się odbyć po długim weekendzie czerwcowym - być może już w poniedziałek 7 czerwca. Mateusz Morawiecki wraz z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim ma wówczas ogłosić, jakie obostrzenia będą obowiązywały od 25 czerwca do końca sierpnia. Transmisja na żywo z konferencji będzie dostępna na RadioZET.pl.

Kiedy konferencja premiera dot. obostrzeń?

Konferencja premiera dot. luzowania obostrzeń na wakacje 2021 została wstępnie zapowiedziana przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, który na konferencji 2 czerwca ogłaszał delikatne luzowanie obostrzeń na czerwiec. - Informacje o modelu reżimu sanitarnego na wakacje (od 25 czerwca do 31 sierpnia) zostaną podane w przyszłym tygodniu - mówił.

Szef MZ podkreślił, że w sprawie restrykcji, które mają obowiązywać tego lata, prowadzone są jeszcze rozmowy i są to plany, które w zależności od sytuacji epidemicznej będą mogły podlegać również korektom - tak jak w przypadku planu na maj. Wówczas przy wysokich spadkach zachorowań obostrzenia były szybciej luzowane - przypomniał. Zaznaczył, że to działa w dwie strony, bo jeśli liczba zakażeń w Polsce zacznie wzrastać, być może konieczne będzie zaostrzenie restrykcji.

Obostrzenia od 6 czerwca

Zgodnie z zapowiedzią ministra zdrowia w niedzielę 6 czerwca nastąpi kolejne luzowanie obostrzeń, choć - jak wskazał szef MZ - na razie są to "kosmetyczne poprawki", - Sytuacja epidemiczna w Polsce ustabilizowała się, odnotowujemy dalsze spadki dziennej liczby zakażeń i zajętości łóżek, mimo rosnącej mobilności Polaków, dlatego przechodzimy do dalszego luzowania obostrzeń - mówił podczas konferencji Niedzielski. Ogłoszone w środę zmiany to:

możliwość organizacji targów, konferencji i wystaw (1 osoba na 15 m kw.)

otwarcie sal zabaw dla dzieci (1 osoba na 15 m kw.)

zwiększenie limitu osób na weselach, imprezach i zgromadzeniach do 150 osób (do tej pory 50 osób; nie dotyczy zgromadzeń spontanicznych, te pozostają zabronione)

75 proc. obłożenia w transporcie zbiorowym (z obowiązkiem zakrywania ust i nosa)

Co istotne, do limitu osób nie będą wliczane osoby zaszczepione.

RadioZET.pl