Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego ws. luzowania obostrzeń po 25 czerwca zaplanowana jest na ten tydzień. Dokładna data wystąpienia przedstawicieli rządu nie jest jeszcze znana. O kolejnym etapie luzowań mówił w programie "Sedno Sprawy" w Radiu Plus rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Konferencja premiera i ministra zdrowia. Rzecznik MZ: maseczki wewnątrz do końca wakacji

Zaznaczył on, że kolejny etap luzowania obostrzeń może nie być "pakietem bardzo spektakularnym", gdyż wiele z nich zostało już zdjętych. Zwrócił jednocześnie uwagę, że w porównaniu z innymi państwami europejskimi, postęp w znoszeniu restrykcji w naszym kraju jest największy.

- Na pewno na okres wakacyjny będzie ogłoszone kolejne dość delikatne luzowanie - powiedział. Zastrzegł przy tym, że resort chce, aby obowiązek noszenia maseczek w miejscach zamkniętych obowiązywał do końca wakacji. Dodał, że szczegóły zostaną podane właśnie na konferencji prasowej.

Przypomnijmy, że choć od połowy maja zniesiono obowiązek zakrywania ust i nosa na wolnym powietrzu (jeżeli istnieje możliwość zachowania dystansu co najmniej 1,5 metra), to wciąż trzeba nosić maseczki w środkach transportu publicznego, sklepach, galeriach handlowych i punktach usługowych oraz w kinach, teatrach czy muzeach.

Mutacje koronawirusa w Polsce. Ile przypadków wersji indyjskiej, brazylijskiej i południowoafrykańskiej?

Rzecznik resortu był też pytany m.in. o występujące obecnie w Polsce mutacje koronawirusa. Przekazał, że zdiagnozowanych jest około 60 przypadków wersji indyjskiej, około 40 przypadków wersji południowoafrykańskiej i trzy przypadki wersji brazylijskiej.

U nas ta transmisja wirusa, poza mutacją brytyjską, nie przebiega aż tak szybko jak w innych państwach, choćby nawet w Niemczech, gdzie mamy kilka tysięcy przypadków samej wersji indyjskiej Wojciech Andrusiewcz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia

Zaznaczył, że część osób, u których zdiagnozowano wersję indyjską, to cudzoziemcy przebywający w Polsce. Andrusiewicz był też pytany, czy w związku mniejszym obłożeniem łóżek covidowych w szpitalach, resort planuje "bardziej radykalny powrót służby zdrowia" do sytuacji sprzed pandemii. Rzecznik podkreślił, że taki proces już nastąpił.

- 46 tys. łóżek mieliśmy w szczycie trzeciej fali, zeszliśmy do poziomu 16 tys., więc to jest 31 tys. łóżek przywróconych dla służby zdrowia w pozostałych zakresach. Ale to nie koniec. Na pewno z tych 15 tys. w najbliższym czasie zechcemy zejść do granicy 10 tys. i poniżej - zapowiedział rzecznik. Dodał, że w perspektywie jesieni i ewentualnej czwartej fali epidemii w każdym województwie pozostanie jeden szpital tymczasowy, poza Warszawą, gdzie będzie ich więcej.

RadioZET.pl/PAP