Konferencja premiera i pełnomocnika ds. szczepień w KPRM. Co ogłosi szef rządu?

W środę rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz mówił, że do końca tego tygodnia Rada Medyczna przy premierze wyda rekomendację dotyczącą szczepienia przeciw COVID-19 trzecią dawką

Andrusiewicz dodał także, że osoby zaszczepione unikną części obostrzeń, które rząd wprowadzi w związku z czwartą falą COVID-19

Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego i szefa KPRM Michała Dworczyka odbędzie się w sali im. T. Mazowieckiego. Na razie nie wiadomo, czego będzie dotyczyła. Być może szef rządu zabierze głos ws. trzeciej dawki szczepionki lub planowanych obostrzeń w związku z nadchodzącą czwartą falą koronawirusa. Konferencję będziemy relacjonować na żywo.

Konferencja premiera i szefa KPRM 26 sierpnia na żywo

- Tutaj najwłaściwszą decyzję i rekomendację podejmą eksperci, na bazie których my będziemy podejmować nasze decyzje. To, jakie szczepionki, to my już dzisiaj wiemy i wszyscy państwo wiecie, jakie szczepionki są podawane, jako ta trzecia dawka w tych państwach, jak Izrael, Wielka Brytania. Więc wiemy, jakie są tam dawki podawane, jakiej szczepionki, więc pewnie będziemy postępować tożsamo, ale poczekajmy na decyzję Rady Medycznej, a przypomnę, że toczy się też postępowanie przed Europejską Agencją Leków (EMA) w tej sprawie - podkreślił rzecznik.

Mówiąc o obostrzeniach, Andrusiewicz zaznaczył, że zgodnie z rekomendacją ministra zdrowia obostrzenia będą wprowadzane dla wszystkich na danym obszarze. - Ale, co logiczne, osoby zaszczepione, które są osobami bezpiecznymi, będą z części tych obostrzeń na pewno wyjmowane - dodał.

