Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego, ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i ministra spraw wewnętrznych Mariusza Kamińskiego dotyczyła wprowadzenia stanu wyjątkowego w części województw podlaskiego oraz lubelskiego

Projekt uchwały na temat takiego wniosku znalazł się w porządku wtorkowych obrad rządu

Stan wyjątkowy ma być wprowadzony na okres 30 dni w przygranicznym pasie, będą istotne ograniczenia dla osób z zewnątrz

Analogiczne rozwiązania były wprowadzone na Litwie i na Łotwie

Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego, ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i ministra spraw wewnętrznych Mariusza Kamińskiego odbyła się we wtorek w KPRM i dotyczyła wprowadzenia stanu wyjątkowego na granicy z Białorusią. We wtorek Rada Ministrów postanowiła wystąpić do prezydenta o wprowadzenie stanu wyjątkowego na 30 dni w przygranicznym pasie dwóch województw: lubelskiego i podlaskiego - poinformował we wtorek po posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu podkreślił, że to rząd jest bezpośrednio odpowiedzialny za szczelność granicy, zapobieganie nielegalnej migracji oraz próbom destabilizacji sytuacji na granicy. - Sytuacja na granicy z Białorusią jest cały czas kryzysowa, jest cały czas napięta, a to z podstawowego względu, że reżim Łukaszenki postanowił poprzez przetransportowanie ludzi głównie z Iraku na terytorium Białorusi, postanowił wypchnąć tych ludzi na terytorium Polski, Litwy, Łotwy po to, żeby wprowadzić element destabilizujący na terytorium naszych krajów - mówił premier Morawiecki.

Stan wyjątkowy na granicy z Białorusią. Jest wniosek

Stan wyjątkowy będzie obowiązywał w 115 miejscowościach w woj. podlaskim i 68 miejscowościach w woj. lubelskim. - To wąski pas miejscowości bezpośrednio przylegających do granicy z Białorusią - poinformował we wtorek szef MSWiA Mariusz Kamiński. - Ten pas będzie obejmował 115 miejscowości na Podlasiu i 68 miejscowości w woj. lubelskim. Świadomie podkreślam: miejscowości, a nie gmin. Nie chodzi tutaj po gminy, ale chodzi o wąski pas miejscowości bezpośrednio przylegających do granicy - powiedział Kamiński.

- Jeżeli chodzi o osoby, które nie są związane na stałe z miejscowościami, w których będzie wprowadzany stan wyjątkowy - co do zasady - nie będą mogły tam przebywać - powiedział szef MSWiA Mariusz Kamiński, pytany o charakter restrykcji na terenach objętych stanem wyjątkowym. Podkreślił, że od tej zasady będą istniały wyjątki: "W szczególnie uzasadnionych sytuacjach miejscowy komendant Straży Granicznej będzie mógł wydać pozwolenie na pobyt na terenie danej miejscowości, jeżeli uzna, że jest to uzasadnione".

- Jeśli chodzi o możliwość pojawienia się tam osób, które nie są tam zameldowane, które nie mieszkają tam na stałe, będą tutaj wprowadzane bardzo daleko idące ograniczenia. Nie będą one dotyczyły służby zdrowia, urzędników, funkcjonariuszy publicznych, którzy wykonują tam swoje działania zawodowe. Natomiast dla osób, które organizują różnego rodzaju happeningi na granicy, które niszczą instalacje graniczne - to te przepisy spowodują, że one nie będą mogły się w tym pasie przemieszczać - dodał.

Konferencja premiera, ministra zdrowia i ministra spraw wewnętrznych 31 sierpnia na żywo

RadioZET.pl/PAP Autorzy: Mateusz Roszak, Rafał Białkowski, Mikołaj Małecki, Agnieszka Ziemska