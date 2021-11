"Chcemy chronić polskie rodziny przed wzrostem cen". Morawiecki o tarczy antyinflacyjnej

Mateusz Morawiecki wystąpił we wtorek na konferencji prasowej, podczas której zaprezentował najważniejsze założenie proponowanej przez rząd tarczy antyinflacyjnej - zestawu narzędzi, który ma przeciwdziałań rosnącej inflacji, a co za tym idzie wzrostowi cen.

Morawiecki o tarczy antyinflacyjnej. "Ma chronić polskie rodziny"

- Dzisiaj przystąpiliśmy do realizacji założeń dotyczącej tarczy antyinflacyjnej. Ma ona chronić polskie rodziny i polskie budżety domowe przed wzrostem cen. Rada Ministrów przyjęła pewne rozwiązania, które muszą zostać przyjęte ustawowo, a te rozwiązania, które można wdrożyć rozporządzeniami, są również już procedowane - powiedział.

Wśród rozwiązań, jakie mają zostać wprowadzone tarczą antyinflacyjną, są obniżki podatków. - Obniżamy stawkę VAT na gaz ziemny z 23 do 8 proc. To duży koszt dla budżetu, ale ważna korzyść dla obywateli, zwłaszcza tych, którzy ogrzewają gazem swoje domy – mówił Mateusz Morawiecki. Dodał także, że obniżki obejmą energię elektryczną.

- Znosimy akcyzę na energię elektryczną a stawkę VAT na energię obniżamy z 23 do 8 proc. na trzy miesiące - zaznaczył premier. Wskazał, że w przypadku paliw poza obniżeniem akcyzy oraz spadkiem opłaty emisyjnej do zera mają także nastąpić zmiany w podatku detalicznym.

- Paliwa nie będą zaliczane do podatku handlowego, co powinno obniżyć cenę paliwa o kilkanaście groszy. Łącznie z innymi działaniami może to doprowadzić do obniżki ceny paliw na litrze o 20-25 groszy, a optymiści mówią, że nawet o 30 groszy - powiedział Morawiecki.

RadioZET.pl/PAP