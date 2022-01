Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego odbędzie się we wtorek, 11 stycznia o godz. 14. Jednym z tematów, jakim ma się zająć dziś rząd, jest "Tarcza Antyinflacyjna 2.0".

Konferencja premiera 11 stycznia na żywo

Rząd ma się zająć we wtorek m.in. projektem "Tarczy Antyinflacyjnej 2.0". Mówił o tym w ubiegły piątek w rozmowie z PAP rzecznik rządu Piotr Müller. Minister finansów Tadeusz Kościński podkreślał w poniedziałek w wywiadzie dla Programu I Polskiego Radia, że "Tarcza Antyinflacyjna 2.0" ma chronić tych, w których inflacja uderzy najbardziej.

Premier, mówiąc o "Tarczy Antyinflacyjnej 2.0", stwierdził w ubiegłym tygodniu w wywiadzie dla Interii, że "bardzo ważną decyzją będzie kolejna obniżka podatków", i że zdecydował o obniżce "stawki VAT na paliwa z 23 proc. na 8 proc., co przełoży się na obniżkę ceny litra benzyny i diesla na stacji od 60 do 70 groszy - cena powinna spaść do około 5 zł".

Rząd zająć ma się też projektem uchwały w sprawie przyjęcia polityki zakupowej państwa (pzp) na lata 2022-2025 - jest to jeden z projektów Polskiego Ładu. Celem pzp jest zwiększenie zaangażowania podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w rynek zamówień publicznych. Służyć temu mają m.in. podział zamówienia na części (które będą w stanie wykonać MŚP); równomierne i dostosowane do MŚP rozkładanie ciężaru finansowania zamówienia; a także "szersze zastosowania umów ramowych".

Rząd ma omówić ponadto sprawozdanie z realizacji Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce za 2020 rok.

RadioZET.pl/PAP