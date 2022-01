Premier zapowiada "Tarczę Antyinflacyjną 2.0" i obniżkę VAT-u. "Ścinamy czubek inflacji"

Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego w KPRM dotyczyła walki z inflacją i "Tarczy Antyinflacyjnej 2.0". Szef rządu ogłosił obniżkę do zera VAT-u na żywność i z 23 proc do 8 proc. VAT-u na paliwo. Wydarzenie relacjonowaliśmy na żywo.

Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego dotyczyła "Tarczy Antyinflacyjnej 2.0". - Wyższe rachunki spędzają sen z powiek Polaków. Inflacja została spowodowana przez czynniki zewnętrzne, ale musimy znaleźć na nią odpowiedź - mówił szef rządu. - W ramach drugiej tarczy antyinflacyjnej obniżamy do zera VAT na żywność i z 23 proc do 8 proc. VAT na paliwo - zapowiedział. Dodał, że zmiany nastąpią od 1 lutego.

"Tarcza Antyinflacyjna 2.0" - tak rząd walczy z drożyzną

- W drugiej tarczy antyinflacyjnej już od 1 lutego na sześć miesięcy, czyli do końca lipca, wdrażamy nowe kolejne rozwiązania. Z 23 proc. na 8 proc. chcemy obniżyć VAT na paliwo. To będzie fundamentalna zmiana cenowa - mówił premier, podkreślając, że zmiany cen na stacjach benzynowych będą widoczne za trzy, cztery tygodnie. - Wpływ, który szacujemy na cenę litra paliwa, ropy, oleju napędowego, to ok. 60 gr, nawet do 70 gr. Taki będzie skutek, który budżet państwa polskiego bierze na siebie - powiedział.

- Do zera obniżamy VAT na żywność. Koszt tegoroczny przekroczyć może 6 mld, może nawet do 7 mld, niektóre szacunki pokazują, ale jest to bardzo ważne. I tutaj apeluję do wszystkich przedsiębiorców, którzy handlują towarami żywnościowymi o odpowiednie obniżenie cen produktów [...]. To jest bardzo ważne. To nie jest dzisiaj zarobek przedsiębiorców, to jest część, która trafia do budżetu państwa polskiego - mówił. Wskazał, że obniżenie stawki VAT do zera powoduje, że od 1 lutego powinny spaść ceny.

Dodatek osłonowy dla rodzin

Z kolei minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zapowiedziała, że 4,7 mld zł podatku osłonowego trafi do 7 mln polskich rodzin. Dodała, że uruchomione tydzień temu wsparcie cieszy się bardzo dużą popularnością.

Na mocy ustawy o dodatku osłonowym gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody nieprzekraczające 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym, udzielane będzie świadczenie mające złagodzić skutki podwyżek cen energii i gazu.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., a jego wysokość będzie zależała od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (400 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 600 zł dla 2-, 3-osobowego, 850 zł dla 4-, 5-osobowego i 1150 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób).

Konferencja premiera 11 stycznia na żywo

Rząd ma się zająć we wtorek m.in. projektem "Tarczy Antyinflacyjnej 2.0". Mówił o tym w ubiegły piątek w rozmowie z PAP rzecznik rządu Piotr Müller. Minister finansów Tadeusz Kościński podkreślał w poniedziałek w wywiadzie dla Programu I Polskiego Radia, że "Tarcza Antyinflacyjna 2.0" ma chronić tych, w których inflacja uderzy najbardziej.

Premier, mówiąc o "Tarczy Antyinflacyjnej 2.0", stwierdził w ubiegłym tygodniu w wywiadzie dla Interii, że "bardzo ważną decyzją będzie kolejna obniżka podatków", i że zdecydował o obniżce "stawki VAT na paliwa z 23 proc. na 8 proc., co przełoży się na obniżkę ceny litra benzyny i diesla na stacji od 60 do 70 groszy - cena powinna spaść do około 5 zł".

Rząd zająć ma się też projektem uchwały w sprawie przyjęcia polityki zakupowej państwa (pzp) na lata 2022-2025 - jest to jeden z projektów Polskiego Ładu. Celem pzp jest zwiększenie zaangażowania podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w rynek zamówień publicznych. Służyć temu mają m.in. podział zamówienia na części (które będą w stanie wykonać MŚP); równomierne i dostosowane do MŚP rozkładanie ciężaru finansowania zamówienia; a także "szersze zastosowania umów ramowych".

Rząd ma omówić ponadto sprawozdanie z realizacji Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce za 2020 rok.

RadioZET.pl/PAP