Konferencja ws. obostrzeń od 26 kwietnia. Kiedy dzieci wrócą do szkół?

Kiedy dzieci wrócą do szkół, czy możliwy jest powrót do szkół już 26 kwietnia i co z uczniami szkół średnich - odpowiedzi na te pytania powinna rozwiać konferencja ws. obostrzeń, która odbędzie się prawdopodobnie w środę (21 kwietnia). Premier lub minister zdrowia mają też wówczas ogłosić decyzję ws. luzowania innych restrykcji w Polsce.

Konferencja premiera ws. obostrzeń

Konferencja ws. obostrzeń nie została jeszcze oficjalnie zapowiedziana, ale wstępnie wiadomo już, że ogłoszenia nowych decyzji rządu ws. luzowania restrykcji w Polsce można spodziewać się w środę 21 kwietnia. Premier Mateusz Morawiecki, minister zdrowia Adam Niedzielski lub minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek najprawdopodobniej odpowiedzą wówczas na pytanie, czy dzieci wrócą do szkół 26 kwietnia, a także, czy powrót do szkół będzie oznaczać w całości naukę stacjonarną, czy może naukę hybrydową.

Powrót do szkół od 26 kwietnia?

Od poniedziałku (19 kwietnia) otwarte są przedszkola i żłobki, a być może dokładnie tydzień później do nauki stacjonarnej wrócą uczniowie z klas 1-3. Takiego zdania jest wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski. - Nie chcę przesądzać, ale jeśli sytuacja będzie wyglądała tak, jak pod koniec ubiegłego tygodnia, czyli będziemy notować realny spadek liczby nowych zachorowań, to duże prawdopodobieństwo, że od poniedziałku w przyszłym tygodniu - ale warunkuję to od sytuacji pandemicznej w najbliższych dniach - klasy 1-3 mogłyby wrócić do szkół - powiedział w poniedziałek w programie "Siódma 9".

Jak dodał, powrót do szkół prawdopodobnie nastąpiłby w tych województwach, w których zakażeń koronawirusem jest mniej. - W tych województwach, gdzie sytuacja będzie dynamiczna, możliwe, że przedłużymy dotychczasowe obostrzenia. Decyzję prawdopodobnie zakomunikujemy w środę - zapowiedział wiceszef MEiN.

Kiedy powrót do szkół średnich?

Co z uczniami z klas 4-8 i z uczniami szkół średnich? Członkowie rządu są ostrożni w prognozach. Od dawna podkreślają, że najpierw do nauki stacjonarnej wrócą najmłodsi uczniowie z klas 1-3, a także uczniowie klas ósmych i maturzyści, bo przed nimi czas egzaminów.

Zdaniem prezesa ZNP Sławomira Broniarza na powrót do szkół jest zdecydowanie za wcześnie. - Ja jestem przeciwny – mówił w poniedziałek w programie "Gość Radia ZET". Jego zdaniem, jeśli już, to powinno się to odbywać w hybrydowym układzie. - Nie zapominajmy o niezaszczepionej administracji i setkach tysięcy nauczycieli, którzy nie są zaszczepieni II dawką – podkreślił.

RadioZET.pl/PAP/"Siódma 9"