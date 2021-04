Konferencja rzecznika rządu Piotra Müllera odbyła się w Punkcie Szczepień Powszechnych w Redzikowie Lodowisku w Słupsku. Dotyczyła otwarcia, utworzonego w ramach Narodowego Programu Szczepień, pilotażowego punktu szczepień powszechnych. - W woj. pomorskim, w Redzikowie w Słupsku, uruchamiamy powszechny punkt szczepień. Będzie się tu szczepić 500 osób dziennie, 7 dni w tygodniu - zapowiedział Piotr Müller. Rzecznik rządu przypomniał, że w całym kraju powstanie 16 pilotażowych punktów szczepień.

Rzecznik rządu dodał, że do 10 maja każdy obywatel będzie miał uruchomioną możliwość rejestracji na szczepienia. - Do końca sierpnia zaszczepimy każdego chętnego - oświadczył, cytując wcześniejsze słowa premiera. - Do 10 maja chcemy spowodować, żeby każdy obywatel powyżej 18. roku życia mógł otrzymać e-skierowanie i od 10 maja zapisywać się na szczepienie - powiedział wcześniej w poniedziałek Mateusz Morawiecki. Szef KPRM Michał Dworczyk dodał natomiast, że we wtorek zostanie ogłoszony szczegółowy harmonogram rejestracji dla kolejnych roczników.

Konferencja 19 kwietnia na żywo. Rzecznik rządu Piotr Müller o szczepieniach

Premier powiedział w poniedziałek, że polski rząd "z Narodowym Programem Szczepień stara się być o krok przed dostawami szczepionek". - Przybędzie do nas w II kwartale o ponad 4 miliony więcej szczepionek, niż wcześniej planowaliśmy - zaznaczył Mateusz Morawiecki. - Dzięki temu będziemy mogli skuteczniej walczyć o powrót do spokoju, powrót do normalnej pracy - podkreślił w Punkcie Szczepień Powszechnych w Legnicy.

Mateusz Morawiecki zapowiedział, od kiedy ruszy rejestracja na szczepienia dla wszystkich chętnych dorosłych. - Do 10 maja chcemy spowodować, aby każdy obywatel powyżej 18. roku życia mógł otrzymać e-skierowanie i od 10 maja zapisywać się na szczepienie tak, aby najpóźniej do sierpnia - a mamy rosnącą nadzieję, że może to być nawet wcześniej i zależy od liczby szczepionek przyjeżdżających do Polski - każdy obywatel mógł zostać zaszczepiony, jeżeli tylko będzie chciał - powiedział.

RadioZET.pl/PAP