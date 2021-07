W tej chwili mamy 54 proc. dorosłych Polaków albo zaszczepionych przeciwko Covid-19 pierwszą dawką albo zarejestrowanych na szczepienie, które odbędzie się w najbliższych dniach - poinformował szef KPRM Michał Dworczyk. Z kolei doradca premiera ds. walki z epidemią prof. Andrzej Horban zaapelował, by szczepić się, "jeżeli nie chcemy cierpieć znowu z powodu pozamykanych drobnych, większych biznesów, z powodu tego, że dzieci znowu siedzą w domu, zamiast w szkołach".

Konferencja prasowa w Kancelarii Premiera odbyła się w czwartek. Wystąpili na niej: szef KPRM Michał Dworczyk, prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski oraz główny doradca premiera ds. Covid-19 prof. Andrzej Horban.

Dworczyk: 54 proc. dorosłych Polaków zaszczepionych lub zapisanych na szczepienie

Dworczyk zaprezentował m.in. wykres przedstawiający współczynnik osób zaszczepionych przeciw Covid-19 bądź zarejestrowanych w poszczególnych grupach wiekowych. Wykres brał pod uwagę jedynie osoby pełnoletnie. Wynika z niego, że zapisanych lub zaszczepionych pierwszą dawką jest obecnie 54 proc. dorosłych obywateli.

Ponadto, jak poinformował, w grupie wiekowej 70+ ponad 77 proc. osób jest zarejestrowanych bądź zaszczepionych, w grupie 60+ jest to 67 proc. spośród wszystkich osób z tej grupy. Dworczyk dodał, że w coraz młodszych grupach wiekowych spada odsetek zarejestrowanych lub zaszczepionych już Polaków. - Dziś największym wyzwaniem jest przekonywanie Polaków do szczepień - stwierdził.

Pełnomocnik rządu ds. programu szczepień zwracał uwagę podczas konferencji prasowej, że dynamika rejestracji na szczepienia spada. - Znowu odnotowaliśmy tydzień do tygodnia spadek o 30 procent. W zeszłym tygodniu było to 49 tys. osób dziennie, które się rejestrowały. To jest oczywiście bardzo niepokojące zjawisko - ocenił.

Wskazał, że w tym tygodniu blisko 1 mln dawek szczepionki nie pojechało do punktów, gdyż punkty wykonujące szczepienia zrezygnowały z prawie 1 mln dawek, ponieważ "nie ma osób zainteresowanych szczepieniami". Jak Dworczyk, z tego też powodu pierwsze punkty szczepień powszechnych sygnalizują, że będą zamykane. Zaznaczył, że ciężar szczepień przejmą punkty populacyjne, m.in. POZ-ty.

Prof. Horban: szczepmy się, jeśli nie chcemy mieć zamkniętych biznesów

- Szczepienie jest środkiem ratującym życie oraz naszą gospodarkę, naszą ekonomię i nasze stosunki społeczne - zaznaczył prof. Horban. Dlatego zaapelował, by szczepić się, "jeżeli nie chcemy cierpieć znowu z powodu pozamykanych drobnych, większych biznesów, z powodu tego, że dzieci znowu siedzą w domu, zamiast w szkołach".

Prof. Horban zauważył, że w tej chwili sytuacja epidemiczna wygląda nieco inaczej, bo dostępna jest już szczepionka, dlatego następuje spadek zachorowań w grupie osób zaszczepionych w dużym stopniu. To osoby powyżej 70. roku życia, czyli te narażone na ciężki przebieg choroby i śmierć.

Konferencja prasowa w Kancelarii Premiera na żywo

RadioZET.pl/PAP