Konferencja prasowa ministra Michała Dworczyka dotyczyła rozpoczęcia pilotażowego programu szczepień w zakładach pracy

Jeśli tygodniowa inicjatywa wypadnie pomyślnie, masowe szczepienia w firmach ruszą od 24 maja

Michał Dworczyk przeprosił też wszystkich, którzy mieli zarezerwowane szczepienie preparatem firmy Johnson & Johnson, ale go nie uzyskali wskutek "zmniejszonych dostaw"

W pierwszych godzinach rejestracji na szczepienia przeciw Covid-19 zapisało się ok. 40 tys. 16-latków i 17-latków

Szczepienia na COVID-19 przyspieszają, zapisy już dla 16-latków

Wystawiliśmy ok. 500 tys. e-skierowań na szczepienie przeciw COVID-19 nastolatkom w wieku 16 i 17 lat. Zarejestrowało się na nie około 25 tys. – przekazał w poniedziałek w Polsat News rzecznik prasowy resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. - W nocy wysłaliśmy e-skierowania do około 500 tys. młodych ludzi w wieku 16 i 17 lat. Do tej pory zarejestrowało się na szczepienie w graniach 25 tys. osób – podsumował pierwsze godziny uruchomienia zapisów na szczepienia tej grupy wiekowej Andrusiewicz.

Przypomniał, że na stronach gov.pl dostępny jest formularz zgłoszeniowy, który warto wydrukować i wypełnić jeszcze przed wizytą w punkcie szczepień. Niezbędna jest też zgoda opiekuna prawnego. - Dla każdego kto zechce zgłosić się na szczepienie, wymagany jest PESEL rodzica i numer dowodu osobistego – powiedział rzecznik.

Zaznaczył, że istnieje spore prawdopodobieństwo, że osoby jeszcze młodsze, czyli w wieku 12-15 lat, będą mogły być wkrótce szczepione. Dodał, że producent Comirnaty – szczepionki koncernu Pfizer/BioNTech – złożył już do oceny Europejskiej Agencji Leków (EMA) badania skuteczności i bezpieczeństwa szczepień w tej grupie wiekowej. Podkreślił, że decyzja w tej sprawie powinna zapaść w połowie czerwca. - Wszystko wskazuje na to, że będzie to decyzja pozytywna – powiedział. Wskazał, że badania te pokazują, że szczepionka w tej grupie ma niemal stuprocentową skuteczność.

W Polsce jest 1,4 mln osób w wieku od 15 do 18 lat, w tym 365 tys. osiemnastolatków. Rejestrację dla wszystkich osób pełnoletnich uruchomiono w niedzielę 9 maja. Wcześniej trwały zapisy wybranych grup wiekowych.

Andrusiewicz, odnosząc się do szczepień seniorów zauważył, że około 73 proc. osób powyżej 70 lat jest już zaszczepionych, a to oznacza, że "jeszcze trochę pracy przed nami". W grupie 60-70 lat sytuacja jest nieco gorsza. Zachęcił seniorów do szczepień i do przepisywania się na wcześniejsze terminy.

Koronawirus w Polsce 17 maja

Badania potwierdziły 1109 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 11 osób z COVID-19 – poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. Od początku pandemii potwierdzono COVID-19 u ponad 2,8 mln osób, zmarło ponad 71,6 tys. chorych.

Resort podał, że nowe zakażenia wykryto u osób z województw: mazowieckiego (145), śląskiego (128), dolnośląskiego (113), wielkopolskiego (103), pomorskiego (98), małopolskiego (91), łódzkiego (66), zachodniopomorskiego (66), kujawsko-pomorskiego (59), opolskiego (45), podkarpackiego (39), lubelskiego (37), świętokrzyskiego (37), podlaskiego (27), warmińsko-mazurskiego (20) i z lubuskiego (19).

Ministerstwo przekazało, że w 16 informacjach o zakażeniach nie podano adresu. Dane te uzupełni inspekcja sanitarna. Na COVID-19 zmarło 7 chorych, a z powodu współistnienia tej choroby z innymi schorzeniami – 4 osoby. Łącznie od 4 marca ub.r., gdy wykryto pierwszy przypadek koronawirusa, potwierdzono go u 2 855 190 osób. Od tego czasu zmarło 71 675 chorych z COVID-19.

RadioZET.pl/PAP